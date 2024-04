El próximo domingo, día 28 de abril, se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Sin embargo, los sindicatos UGT y CCOO han organizado esta mañana una concentración, al igual que en el resto de ciudades de Castilla y León, frente a la sede de la Delegación Territorial de la Junta para exigir medidas que hagan descender el número de víctimas por accidentes laborales y enfermedades profesionales. Alrededor de una treintena de personas ha secundado la movilización en Ávila, en la que se leyó un manifiesto y se recordó a las víctimas mortales por estas circunstancias.

Javier García, secretario provincial de UGT, ha recordado que "durante el año 2023 se produjo un accidente laboral cada siete minutos en Castilla y León. Además, hubo una media de 24 accidentes laborales con baja durante todo el año en la Comunidad". Unos datos que reflejan el incremento en la siniestralidad en los puestos de trabajo con respecto al periodo anterior. En Ávila, el aumento en 2023 fue del 2,3%, lo que arroja una media de tres al mes, donde el sector agrario fue el más afectado en este sentido.

La buena noticia es el descenso de los percances laborales. En Ávila, aunque oficialmente solo se computaron dos, hubo tres fallecidos. La diferencia reside en el hecho de que el deceso se produzca en el propio centro de trabajo, sino se computa como 'accidente muy grave'. "La mayoría de los accidentes mortales que se producen en Castilla y León no son de carácter traumático. Ocurren como consecuencia de infartos debido al estrés y la ansiedad, cánceres o desplazamientos in itinere", ha asegurado Javier García, quien exigió a la Junta "que utilicen todas las herramientas disponibles para que haya una formación y que no se produzcan más accidentes laborales". El año pasado hubo 38 muertes en el trabajo en la Comunidad.

María Encabo, secretaria de Acción Sindical de CCOO, se ha centrado en aquellas enfermedades surgidas en los entornos laborales, como los cánceres producidos como consecuencia de la exposición al amianto. «Solicitamos que se apruebe un Real Decreto que reconozca a estas familias como víctimas y se les indemnice adecuadamente», declaró. Ha pedido, además, que se reconozcan otros elementos, como los humos o la sílice, como responsables de enfermedades profesionales. «Es muy importante la prevención, que las empresas se lo tomen en serio y que la salud mental se trate desde la prevención y que se forme a los trabajadores en ello», concluyó