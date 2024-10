El grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado en la jornada de este miércoles una batería de 5 iniciativas relacionadas con las carreteras abulenses, de entre las que destaca las destinadas a impulsar el tramo de autovía entre Ávila y la conexión con la A6. Así lo anunció el diputado nacional Héctor Palencia, en una comparecencia de prensa en la que estuvo acompañada por la otra diputada abulense en el Congreso, Patricia Rodríguez, y también por Miriam Guardiola, portavoz adjunta del grupo popular. Palencia aseguró también que «después de las últimas decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez, damos por perdida la construcción de la conexión entre Ávila y Maqueda en la A-40», salvo, dijo, «que se consigan unas mayorías amplias y continuas en el tiempo para que el Partido Popular pueda volver a impulsarla».

El objetivo principal que persigue el PP con esas iniciativas parlamentarias presentadas en el Congreso es «impulsar en el poco tiempo que queda antes de que caduque la declaración de impacto ambiental, la construcción del tramo de autovía entre Ávila y la conexión con la A-6», una vez que «damos por perdido el proyecto de la A-40 entre Ávila y Maqueda, porque ahora mismo no se pueden recuperar los trabajos realizados en los últimos 19 años, creemos que aún estamos a tiempo de que el Gobierno haga su trabajo, no tenga una dejación de funciones e impulse la conexión con la A-6». Por eso, dijo Palencia, «vamos a pedir al Gobierno que aclare quién o quiénes son los responsables de la paralización desde hace casi tres años de esa infraestructura, y también queremos conocer a los responsables de la rescisión del contrato con la empresa encargada de realizar el estudio informativo de la A-40».

El diputado abulense preguntó subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, «si Ávila es la única capital de provincia que no tiene derecho a tener una conexión por autovía con Valladolid», y criticó al secretario provincial del PSOE, Jesús Caro, por «su incontinencia verbal y desconocimiento de los temas, cuando acusa al PP de haber paralizado este proyecto».

La diputada abulense del PP, Patricia Rodríguez, puso en duda los datos del «llamado escudo social del que habla el PSOE», comentando que «quiero hacer una referencia a que tanto el diputado nacional socialista, el señor Arribas, como el senador, el señor Caro, de vez en cuando dan informaciones sobre la política social y sobre el famoso escudo social del Gobierno que quiero desmentir, porque lo que ellos anuncian a nivel nacional, que también afecta a los abulenses y a los ciudadanos de Ávila, pues realmente no es verdad. La gran mayoría social de España, también de Ávila y de nuestra provincia, lo está pasando muy mal. Ávila no es ajena a esta situación de necesidad y realmente el escudo social que tanto anuncia el Gobierno no está funcionando. Hoy en España casi 13 millones de personas están en riesgo de exclusión, uno de cada tres niños es pobre, esto a Ávila también le afecta, y más de 4.300.000 personas se encuentran en carencia material y social severa, el nivel más alto desde el año 2014. La percepción que tenemos los españoles de sentirnos pobres está ahora mismo en un 20 por ciento, cuando hace muy pocos años estábamos a un 3, y estos son datos del propio Gobierno, porque son del CIS de Tezanos».

La portavoz adjunta del grupo popular en el Congreso, Miriam Guardiola, se desplazó hasta Ávila para acompañar a Héctor Palencia y Patricia Rodríguez, y aprovechó para lanzar el mensaje de que «hay dos formas de entender la política. Una, la del PSOE, que está centrada única y exclusivamente en sobrevivir con Ley de Amnistía o el cupo independentista;y otra, la del PP, con medidas medidas centradas en las personas y en cuidar los intereses de los ciudadanos».