Carmelo Pajares lleva su obra costumbrista a la Diputación

El claustro del Torreón de los Guzmanes, sede de la Diputación de Ávila, acoge durante el mes de mayo la exposición pictórica 'Cuadros de una vida' de Carmelo Pajares. Una selección de 30 óleos paisajísticos y costumbristas centrados fundamentalmente en la provincia abulense.

La muestra, que podrá ser visitada de lunes a viernes, en horario de 12 a 14 y de 17 a 19,30 horas, fue inaugurada este lunes con presencia del diputado de Cultura, Patrimonio, Juventud y Deporte, Javier González, y del propio Carmelo Pajares, pintor aficionado durante más de 50 años que expone por primera vez su obra en la sede provincial.

Pajares explicó que la afición por la pintura comenzó «ya de chiquitito, con un lapicero». Luego pasó por la Escuela de Artes y Oficios del Mercado Chico, donde tuvo «buenos profesores como José Alberti, Antonio Arenas o Guillermo Saúco, que fueron los que más me enseñaron», reconoció, y así siguió hasta los 15 años, cuando tuvo que dejar la pintura para ponerse a trabajar. Pero al llegarle la prejubilación, retomó esa afición, fruto de la cual surgieron los cuadros que estos días pueden contemplarse en el Torreón de los Guzmanes, que «reflejan la vida cotidiana, porque yo pinto todo lo que me gusta, cosas en general» de oficios y paisajes tradicionales, bodegones o temas taurinos, entre otros.

Reconoció Pajares que siempre tuvo cierto respeto por exponer, pero «con el cariño que me han mostrado y lo bien que me han tratado en la Diputación, que se han volcado conmigo, no me podía negar».