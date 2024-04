«Mascarávila demostró que podemos acoger 10.000 visitantes»

Para David Segovia ésta es la segunda legislatura como alcalde de Pedro Bernardo después de que hace cinco años tomara por primera vez el bastón de mando bajo las siglas, entonces, de Por Ávila y en un mandato que a falta de un año y medio se quedó en minoría lo que sin embargo no fue óbice para poder ejecutar prácticamente todo el programa electoral. El pasado mayo, en este caso concurriendo con el partido Nuestra Tierra, Segovia consiguió de nuevo la Alcaldía aunque en esta ocasión con una mayoría que, junto a la experiencia de los cuatro años anteriores, está favoreciendo que desde el primer día se estén llevando a cabo proyectos «muy necesarios» para los cuchareros.

¿Qué balance hace de este casi primer año de legislatura?

Positivo y con mucho trabajo detrás como así ha ocurrido preparando el festival Mascarávila, que ha sido todo un éxito pero que nos ha llevado muchos meses de trabajo. Nada más empezar esta legislatura empezamos ya con ciertas obras que hacen falta en el pueblo y con las que estamos comprometidos como en la piscina municipal, calles, espacios infantiles, fiestas, alumbrado...

Aunque sea bajo distinto signo político imagino que la experiencia y la continuidad han favorecido el arranque casi inmediato

Tener experiencia, primero, te hace moverte más rápido y permite hacer las cosas con más celeridad porque ya tienes una experiencia, sabes lo que el pueblo necesita, vas cumpliendo objetivos y vas pensando también a medio y largo plazo. Es muy importante haber tenido esta experiencia y ahora mismo sabemos lo que queremos y lo que creemos que necesita el pueblo para poder trabajar en cosas que son un beneficio común para todos.

¿Y qué necesita Pedro Bernardo?

El turismo supone el 80 por ciento de la actividad económica de Pedro Bernardo por eso tenemos que seguir ofreciendo actividades, tanto culturales como festivas o deportivas, y tener un pueblo vivo. También necesita ser más eficiente y ese es el objetivo de los fondos DUS 5000 que van a sustituir todo el alumbrado público por equipos LED gracias a una subvención de 283.000 euros y una aportación municipal de 50.000 euros. En esta línea también se enmarca la cooperativa de ahorro energético San Roque que conseguirá un ahorro de hasta el 40 por ciento en el recibo de la luz de todos los vecinos que se hagan socios por un precio simbólico de dos euros. Y nos preocupa el empleo y en este sentido a medio largo plazo va a jugar un papel importante el futuro Centro Rural de Empresas, en la antigua fábrica de maderas, proyecto en el que ya estamos trabajando y que permitirá que las empresas se puedan establecer en Pedro Bernardo. Ya hemos conseguido la licencia de suelo industrial y estamos trabajando para conseguir una subvención de la Junta de Castilla y León o el CEDEr para cambiar el tejado, que es de amianto. Ya hemos dado pasos.

Además, también hay que dar solución a la promoción de 64 chalés de la urbanización Asomadilla de Arriba propiedad del Sareb y que quedaron a medias de construir. Y en lo que respecta a comunicaciones, queremos arreglar la pista forestal de Boca Lobo que nos conecta con Lanzahíta, que es donde está el centro de salud. Es una actuación que puede salvar vidas teniendo en cuenta, además, que ahí hay dos residencias de personas mayores y que esto acorta el trayecto en casi diez minutos. También queremos arreglar la carretera que va a nuestra garganta La Eliza y la pista forestal asfaltada que va a la urbanización del Picadero. Lógicamente también reivindicamos una buena conexión con Madrid y Talavera y una buena sanidad.

¿Cuenta Pedro Bernardo con recursos suficientes y de calidad para el turista?

En eso trabajamos: en programar actividades tanto culturales como deportivas durante todo el año. El deporte, de hecho, como ocurre con el parapente y ala delta, atrae mucho turismo y por ese motivo se hará un esfuerzo en 2025 para mejorar la zona de despegue principal, a la vez que seguiremos apostando por mejorar las instalaciones deportivas municipales en las que ya se realizó un gran trabajo durante la anterior legislatura. Existe un apoyo constante a los temas deportivos. Además, Pedro Bernardo cuenta con recursos hosteleros de calidad para acoger al visitante, incluido un hotel, casas rurales, posadas, restaurantes, bares... En Mascarávila se ha visto claramente, demostrando que somos un pueblo que puede albergar hasta a 10.000 visitantes. Estamos preparados para ello y la verdad es que tenemos bastantes alojamientos. Además, la gente se anima a seguir haciendo casas rurales que no solo sirven para la proyección del pueblo turísticamente sino que son un recurso económico para sus propietarios y una forma de vida en el medio rural. Incluso gente que no conocía a Pedro Bernardo ha invertido en casas rurales aquí.

¿Cómo se promociona Pedro Bernardo turísticamente?

Hacemos mucha promoción por redes sociales. Tenemos unas redes sociales que funcionan muy bien, con publicaciones que incluso han llegado a las 700.000 visitas. Contamos, además, con una aplicación móvil turística muy útil con GPS y en esa promoción también ayudan los Premios Arturo Duperier y por supuesto tradiciones como los Machurreros y el haber acogido este año Mascarávila.

¿Se va a seguir trabajando en proyectos iniciados en la anterior legislatura?

Yo me siento muy orgulloso de la otra legislatura. Entramos con deuda, quitamos la deuda y, además, se consiguió ejecutar prácticamente todo el programa. Como ejemplo, seguimos subvencionando el material escolar al 100 por cien, vamos a cambiar de forma gratuita por la empresa que lo instaló el césped artificial que se puso en el patio del colegio y en el que se ha detectado alguna irregularidad. Además, seguimos creando bolsas de empleo para los desempleados, hemos conseguido un coche de Protección Civil nuevo, construido un baño accesible en la Plaza de Toros, renovado el Parque del Rollo con césped natural y nuevas vallas y seguiremos trabajando todavía en ello.

Del programa de la anterior legislatura se hizo casi todo pese a que pasamos por una situación de pandemia. La verdad es que para nosotros fue un éxito porque hacer todo lo que nos habíamos comprometido es muy difícil. En los tiempos que estamos se hacen muchas promesas y no se cumplen. Y yo creo que trabajando con humildad se puede hacer todo.

Salir reelegido aun con otro signo político imagino que es importante para usted.

Para mí es importante que un alcalde gestione un ayuntamiento como si fuera su propia empresa. Yo soy autónomo y sé de lo que hablo. Si conseguimos que funcione el pueblo, funcionamos todos. Hay que intentar mantener los negocios de Pedro Bernardo y por eso el turismo es tan importante. Yo siempre he dicho que trataré el Ayuntamiento como si fuese mi empresa. Soy un alcalde que intenta que esta empresa que es de todos funcione y que se miren bien las cuentas. Hay que tener mucho cuidado porque venimos de un pasado con muchas deudas y lo que yo siempre intentaré es que el día que el pueblo decida que no continúe como su alcalde irme dejando el Ayuntamiento con dinero en las arcas municipales y sin deuda.

¿Cuál es la situación económica del Ayuntamiento?

La situación económica actual es muy buena y podemos mirar al futuro sin miedo gracias a una economía fuerte del Ayuntamiento. Cuando nosotros entramos nos encontramos un Ayuntamiento con medio millón de euros de deuda. Nuestro primer objetivo fue eliminarla porque para poder cumplir objetivos se necesita tener un músculo económico sano, y pudimos hacer las dos cosas. Ahora lo tenemos y ahora podemos cumplir mejor objetivos.

¿Gobernar desde un partido minoritario es un freno?

Yo creo que no tiene nada que ver. De hecho en pueblos cercanos gobernados con partidos que están en las instituciones no creo que consigan más cosas que nosotros. Por suerte, el reparto de subvenciones y fondos no depende de quien gobierne los ayuntamientos. Además, una de las cosas de las que más orgulloso me siento es de que se ha conseguido una unión total entre todos los cuchareros y que el clima político en Pedro Bernardo es muy tranquilo, lo que beneficia un buen hacer y una comunión positiva entre todos.

Todo el mundo sabe que soy de derechas pero aquí no se hace política. Yo hago municipalismo y el municipalismo no entiende de derechas ni de izquierdas, sino de hacer las cosas con sentido común buscando el bien general de todos los ciudadanos. Mi partido real son quienes me han puesto en el sillón de la Alcaldía; ellos son los de arriba y lo que hago es ir de la mano de todos los cuchareros, de toda la gente de mi pueblo. Al estar en un partido independiente mi dedicación es exclusivamente para ellos.

¿El parque de bomberos de Arenas satisface las reivindicaciones de Pedro Bernardo?

Nosotros en su día pedimos que el parque de bomberos de esta comarca se instalara aquí. Hicimos un gran proyecto aunque al final se le concedió a Arenas de San Pedro. En este momento para nosotros es secundario donde esté instalado el parque porque contar con este servicio es bueno para todos y también para Pedro Bernardo que, por desgracia, tantos incendios hemos sufrido.

Estamos deseando que los parques de bomberos comarcales estén activo ya que va a ser muy bueno para toda provincia; era algo muy necesario y esperemos que estén cuanto antes.

¿Cómo se presenta el verano?

Con muchas actividades pero no solo en verano:desde ya. Acabamos de celebrar la primera Copa de Enduro, que ha sido un éxito total, y ahora tenemos la Feria de Mayo. De cara al verano, entre otras actividades, el 29 de junio viene un grupo flamenco fusión de Málaga con motivo del Día de la Tapa que el Ayuntamiento ha recuperado con la contratación también de una charanga que el Consistorio asume por completo en colaboración con Distribuciones Martín. Ya en julio, el 27, tenemos el Ligeruelo Rock y el día 20 los Autos Locos con fiesta ibicenca en la Plaza de Toros. Está también el festival Tiétar Baila el 6 de julio y el 13, el concierto de la Banda de Música Municipal, por la que también hemos apostado fuerte. Desde el Ayuntamiento estamos muy orgullosos de nuestra Banda que tiene más de 50 músicos, todos de Pedro Bernardo, y que dirige Sergio Rosado, un cucharero más. También hemos apostado por la Biblioteca Municipal que gracias a Rubén, nuestro bibliotecario, que lo está haciendo fenomenal, se ha vuelto a poner en marcha con servicio de ludoteca.

También habrá este verano un torneo de Fútbol 7 en julio y en septiembre, nuestro Torneo Balcón del Tiétar, que atrae muchas canteras de todos los lugares con la novedad este año de categoría femenina y que se juega en el campo municipal Félix Bardera de césped natural que hicimos nuevo y que muchos equipos profesionales eligen para entrenar como así ocurrió con la selección sub-21 de Lituania, sin contar las fiestas de San Roque y las de septiembre del Cristo de la Vera Cruz, sin contar la programación cultural de la asociación Siempreviva, que hace un gran trabajo. .

¿Vivir en pueblos como Pedro Bernardo también es una opción?

Por supuesto. A los que no nos gusta vivir en las ciudades también tenemos derecho a vivir en un pueblo, pero queremos vivir en un pueblo con servicios y recursos, y no ser ciudadanos de segunda división. El Gobierno de España debería apostar fuerte por el mundo rural. Si el Valle del Tiétar tuviera una fiscalidad más baja en impuestos para las empresas, sumado a una buena conexión con Madrid a través de la comarcal 501, las empresas apostarían sin dudarlo por establecerse en pueblos como Pedro Bernardo.