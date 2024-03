La UCAV reivindica a Isabel la Católica y a Santa Teresa

La Universidad Católica de Ávila celebró ayer el X Aniversario de la Cátedra 'Santa Teresa de Jesús' de estudios sobre la mujer con un acto en el Auditorio Municipal de San Francisco. La conmemoración coincide con los actos por el Día Internacional de la Mujer que están previstos para hoy. La presidenta del Consejo Directivo de la UCAV, Lydia Jiménez, fue la encargada de inaugurar un evento que contó con la presencia de la presidenta de Fundación Ávila, Dolores Ruiz-Ayúcar, y del diputado provincial responsable del área de Cultura, Patrimonio, Juventud y Deporte, Javier González Sánchez.

La intervención de la rectora se centró en ensalzar la figura de dos mujeres históricas «excepcionales» nacidas en la provincia de Ávila como son la reina Isabel La Católica y Santa Teresa de Jesús. Lydia Jiménez definió a 'La Santa' como «la más mujer de las santas y la más santa de las mujeres» por su humanismo y sus cualidades. En cuanto a su visión sobre la monarca, la profesora la calificó como «una mujer excepcional que no entendía de teorías feministas y que supo ganarse su lugar en un siglo donde las mujer estaba sometida al papel del hombre». Jiménez considera a ambas unas pioneras que alumbraron el camino que luego continuaron Simone de Beauvoir y el resto de mujeres que se unieron a «la moda del feminismo», según sus palabras. También aprovechó para criticar las reivindicaciones tan ideologizadas que existen en la actualidad de un feminismo «que no es un verdadero feminismo» en cuanto al empoderamiento de las féminas. «Que una mujer tenga que reivindicarse por ser mujer no es lógico», afirmó.

Lydia Jiménez fue la representante de la UCAV en este evento en sustitución de la rectora, María del Rosario Sáez Yuguero. Su ausencia se debió a su presencia, junto a varios profesores de la Universidad en Roma. Allí fueron recibidos por el papa Francisco en su despacho de El Vaticano donde trataron diferentes aspectos relativos al futuro del centro universitario abulense.

El X aniversario de la Cátedra contó con un recital teresiano titulado 'Eleva el pensamiento' a cargo del Coro de la Universidad Católica de Ávila y de la representación de la obra de teatro 'Pequeños momentos de grandes mujeres de la historia' a cargo del grupo teatral del centro. Una conmemoración que coincidió con la previa del 8-M, una fecha tan señalada. La UCAV aporta, desde el punto de vista religioso, su visión de las mujeres y el rol que deben jugar en la sociedad del siglo XXI. Un pensamiento diferente a la corriente actual que deben seguir las mujeres. En definitiva, dos percepciones contrarias que ponen a las féminas en el foco de atención en una fecha rei vindicativa por la igualdad.