El grupo Movimiento por la Paz de Ávila, agrupación nacida el pasado mayo fruto de la preocupación de un grupo de personas por el incremento de los conflictos armados que se está dando a nivel mundial, ha solicitado al Ayuntamiento que apruebe en el Pleno de este viernes una declaración institucional en la que «condene enérgicamente los ataques militares que está sufriendo Palestina en la franja de Gaza desde hace más de un año por parte de Israel», y con la que además se sume «a la exigencia del cese inmediato de los ataques por parte de Israel sobre la franja de Gaza y sobre otros territorios de países limítrofes» y «al cumplimiento de todas las resoluciones de Naciones Unidas para que se garantice la coexistencia pacífica de Palestina e Israel».

Alberto Novoa, portavoz de Movimiento por la Paz, recordó en el Mercado Chico, acompañado por otros miembros de Movimiento por la Paz, que desde el pasado mayo organizan cada primer lunes de mes «una concentración junto a la estatua de los Derechos humanos en el jardín de San Roque, insistiendo en la necesidad de que paren los conflictos, en reivindicar la paz y en que la comunidad internacional se implique más en profundidad con lo que estamos viviendo todos y viendo, especialmente en Palestina y en Ucrania», y coincidiendo con el hecho de que hace unos días se cumplió «el primer aniversario de la invasión de la Franja de Gaza por parte del gobierno de Israel… hemos pensado que se podría dar algún paso más allá de lo que se venía haciendo de las concentraciones mensuales, en el sentido de buscar algún mecanismo que implicase a algún tipo de iniciativa institucional que apoyase la reivindicación de la paz y el freno de los conflictos».

En ese contexto, añadió, «se nos ocurrió que una buena iniciativa podría ser que el Ayuntamiento de Ávila aprobase una resolución institucional en favor de la paz en Palestina, entendíamos que desde el Movimiento por la Paz teníamos la responsabilidad y la obligación de hacerlo y que nos parecía oportuno hacerlo en el mes de octubre para que coincidiendo con ese aniversario el pleno del próximo 25 de octubre fuera el lugar en el que el Ayuntamiento de Ávila hiciese esa aprobación de una declaración institucional y, además, como institución más cercana a los ciudadanos transmitiese el mensaje de pedir la paz en lo que todos estamos viendo cada día que está sufriendo el pueblo palestino».

La propuesta ha sido remitida en «estas últimas semanas a todos los grupos municipales y al alcalde, para que tomasen nota de ella y la incorporasen al orden del día del Pleno de este viernes», una iniciativa que comentó Novoa que «entendemos que en principio no tiene por qué suponer que no salga adelante, puesto que el Ayuntamiento de Ávila sabemos que es sensible a estas situaciones y que en otras ocasiones ha hecho este tipo de declaraciones institucionales, como ocurrió en el año 22 con la guerra de Ucrania».