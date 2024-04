Sofía, el nombre más bonito del mundo, es el de 318 abulenses

Aunque para gustos los colores, parece que la ciencia ha determinado cuál es el nombre más bonito del mundo y ese no es ni Teresa ni Sonsoles, que son los nombres abulenses por excelencia. Tampoco María Carmen, que es el apelativo que más figura en los documentos de identidad de las abulenses, con 2.099 mujeres llamadas así en esta provincia. Ni María, el segundo nombre más popular en Ávila, con 1.776 mujeres llamadas así. Al parecer es Sophia (Sofía en su versión castellana) el nombre más bonito del mundo. Al menos esa es la conclusión del estudio realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de Birmingham (Inglaterra) que tenía por objetivo descubrir cuál es el nombre femenino más bonito basándose para ello en fundamentos científicos y fundamentalmente en los nombres que inspiran las reacciones más positivas entre las personas.

Esta investigación, que surgió a partir de la colaboración entre la plataforma web especializada en bebés y niños, 'My 1st Years', y el doctor Bodo Winter, catedrático de Lingüística Cognitiva en la Universidad de Birmingham, se basa en la teoría de que algunas palabras evocan una reacción más positiva que otras debido a la estrecha conexión entre el sonido y el significado de la misma, junto con otros aspectos sensoriales como el tacto y el olfato.

Según los resultados de esta investigación, 318 abulenses pueden presumir de llevar el nombre más bonito del mundo (demostrado científicamente). Y aunque es cierto que no se trata del nombre más popular entre las féminas de la provincia de Ávila, donde predominan las María Carmen, María, María Teresa, María Pilar y Lucía, también lo es que Sofía es un nombre bastante habitual sobre todo a partir de las últimas décadas. De hecho, 4 de cada mil mujeres en Ávila se llaman así. En su mayoría son jóvenes, teniendo en cuenta que la edad media de las Sofía de Ávila está en 18,9 años, lo que no es extraño si tenemos en cuenta que ha sido durante las últimas décadas cuando este nombre ha empezado a ponerse con mayor frecuencia.

Sofía, el nombre más bonito del mundo, es el de 318 abulensesEs más, desde el año 2020, y según el Instituto Nacional de Estadística, Sofía es el nombre preferido por las familias abulenses para sus hijas. De hecho, el nombre de la reina emérita y de la hija pequeña de los Reyes de España se ha puesto en esta provincia en 20 ocasiones desde el año de la pandemia, siendo el primero en la lista de nombres que más se ponen desde entonces. Así, desde hace cuatro años, y según la estadística de nombres y apellidos más frecuentes del INE, 27,7 de cada mil nacidas en Ávila llevan el nombre más bonito del mundo, según la ciencia. Tras Sofía, los más puestos desde que empezó esta década en Ávila son Lucía, con 19 pequeñas así llamadas;Martina, con 18; Valeria, con 16, y Julia, con 14 en total desde entonces, según el INE.

Pese a ser actualmente no solo el nombre más bello sino también el más puesto en Ávila, Sofía empezó ya a coger fuerza en la década anterior. De hecho, entre los años 2010 y 2019 en Ávila ese nombre fue el cuarto más puesto, con 111 niñas así llamadas en esa década en total, lo que supone el 21,9 de cada mil nacidas. Por delante, y como preferidos de las familias que en la pasada década tuvieron una hija: Lucía, con 173 niñas así llamadas; Paula, con 135, y Carla, apelativo que llevan o llevarán en su DNI 115 niñas nacidas entre 2010 y 2019.

En la década anterior también se ponía ya Sofía a las niñas nacidas en Ávila, pero mucho menos que ahora. De hecho, entre los años 2000 y 2009 Sofía fue la décimo séptima opción preferida por las familias abulenses como nombre para sus recién nacidas. Así se llaman, de hecho, 17 nacidas en Ávila en aquella década donde los nombres que 'lo petaban' fueron Lucía, con 299 niñas así bautizadas; María, con 236 en total en esos años, y Paula, con 196 inscripciones.

Curiosamente antes del cambio de milenio Sofía en Ávila apenas se ponía y de hecho antes del año 2000 este nombre ya no figura en la lista de los 50 más puestos en esta provincia en las décadas precedentes. Ni en los años 90, ni en los 80 ni tampoco en los 70. En ninguna década desde, al menos, los años 30 del siglo pasado, cuando Sofía no era un nombre considerado de los bonitos para las familias abulenses ya que no está en la lista de los 50 más frecuentes.

algunas sofías de ávila Marisol Ferrand es una de esas madres que en los últimos años ha elegido Sofía como nombre para su hija, que ahora tiene siete años. «No conocía a nadie que se llamara así y me encantó», cuenta esta madre al hablar del nombre que eligió para su tercera hija y que en ese momento, recuerda, estaba de moda gracias a una canción de Álvaro Soler. «Sentí que se tenía que llamar así», recuerda Marisol al hablar de un nombre «corto y enérgico» que «proviene del griego y que significa sabiduría».

En la época en la que nació Sofía Rodríguez ese nombre no era tan popular y de hecho esta joven de 37 años, que de pequeña odiaba que le llamaran «Sofi», pocas veces coincidió en el aula con otras niñas así llamadas. Sofía Loren y la reina Sofía eran, de hecho, las únicas Sofía que ella conocía. Ahora conoce a muchas otras y curiosamente su mejor amiga, que fue madre por primera vez el año pasado, eligió su nombre, el considerado según la ciencia el más bonito del mundo, para su pequeña.

También la hija mayor de Laura, que tiene cinco años, se llama Sofía, un nombre que «suena muy bien» y que incluso lleva tatuado en el antebrazo. «Pensamos en un montón de nombres pero el que más me gustaba era ése», recuerda esta abulense que está súper acostumbrada a que cuando dice el nombre de su hija todo el mundo le diga «que es muy bonito». Y tienen razón, tanto que hasta la ciencia así lo afirma.