Dos mociones aprobadas de las cinco presentadas es el balance más destacado del Pleno de la Diputación Correspondiente al mes de marzo, celebrado este lunes. De las dos mociones que salieron adelante una lo fue por unanimidad, la de la creación de una unidad de ictus en Ávila, a propuesta de Por Ávila, y la otra, presentada por VOX a la que se añadió una transaccional del PP en relación con la actuación en los cauces de los ríos, contó con el apoyo de todos los grupos políticos, salvo el del PSOE, que optó por la abstención.

En concreto, la moción aprobada desde la Diputación solicita al «Gobierno de España que a través de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD)y de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), se realicen las labores de prevención y mantenimiento de los cauces de los ríos de su competencia en la provincia de Ávila».

En el texto de la moción original presentada por VOX sólo se incluía como organismo de cuenca al que se les instaba a la CHD, pero fue el PP el que presentó una transaccional para incluir que se pidiera lo mismo a la CHT, cuestión que el portavoz de VOX, Fernando Toribio, no tuvo problemas en aceptar.

La Diputación pide mejoras en la limpieza de los ríosToribio defendió la necesidad de recordar a las confederaciones correspondientes su obligación de tener los cauces de los ríos en buen estado aludiendo a lo sucedido el pasado mes de enero con los episodios de inundaciones que podrían «haberse minimizado», a juicio del portavoz de VOX, si se hubieran acometido «las labores de prevención necesarias para disminuir los efectos negativos que estos episodios climatológicos adversos producen en nuestros pueblos».

Desde el Partido Popular, su portavoz, Juan Carlos Sánchez Mesón, agradeció al diputado de VOX la petición de que incluyera en la moción también al CHT, y recordó que son competencias de las confederaciones la limpieza de los cauces de los ríos, siendo «su responsabilidad», aunque en los términos municipales sea algo que también incumbe a los ayuntamientos, pero matizando que además de los retrasos y dificultades para conseguir los permisos necesarios, «algunos ayuntamientos tienen capacidad económica para la limpieza de ríos, pero otros no, sobre todos los más pequeños, de ahí la importancia de la labor de las confederaciones hidrográficas».

única abstención. Fue el diputado socialista Carlos Montesino el que defendió la postura de su grupo en esta moción, comenzando su exposición entendiendo «el cabreo de muchos alcaldes por la situación de los ríos en su municipio», pero incidió en el hecho de que «también esta situación hay que saber enfocarla, por que las competencias no son solo del ministerio o de las confederaciones, sino que hay que ver también las que tienen la Junta y la propia diputación». Sí que reconoció Montesino que «hay que dar un tirón de orejas a las confederaciones por los trámites burocráticos porque no puede ser que los permisos a los ayuntamientos para actuar en los ríos a su paso por los cascos urbanos tarden 1 o hasta 2 años», pero pese a ello, defendió una postura de abstención de su grupo.

Tras su intervención tomó la palabra el presidente de la Diputación, Carlos García, para mostrarse «perplejo» por el hecho de que Montesino«culpe a los alcaldes de un problema histórico», recordando que «si se insta a las organismos de cuenca es porque esas son sus competencias» y destacando que «la Diputación de Ávila ha dado ayudas por valor de 300.000 euros para la mejora de los cauces en su paso por cascos urbanos».

Desde Por Ávila, Óscar Jiménez, acusó a las confederaciones de «actuaciones insuficientes» y coincidió en «las dificultades para actuar por parte de los ayuntamientos por la negativa de las confederaciones, que deberían al menos agilizar los permisos».

Por su parte, el concejal no adscrito Carlos Jiménez pidió la limpieza de los cauces para reducir las incidencias de las catástrofes naturales.

Si en el último Pleno municipal era el Ayuntamiento de Ávila el que por unanimidad aprobaba una moción para instar a la Junta de Castilla y León para que dote al hospital Nuestra Señora de Sonsoles de la capital abulense de una unidad de ictus, en el Pleno de la Diputación Provincial celebrado este lunes esa misma moción también era aprobada, igualmente por unanimidad. La propuesta que Por Ávila presentó en la institución provincial fue la misma que este grupo había elevado al pleno consistorial, y la respuesta del resto de partidos con representación, PP, PSOE y Vox, junto en este caso con el diputado no adscrito, fue la misma, de apoyo a una iniciativa que viene a reivindicar lo que las propias Cortes de Castilla y León ya aprobaron en 2018, el que todas las provincias de la región tuvieran una unidad de ictus.

No hubo muchas discrepancias en el debate que dio pie al voto unánime. Esther González, diputada de Por Ávila, defendió la «igualdad de los pacientes de Ávila con la creación de esa unidad», para la que tanto el portavoz del PP, Juan Carlos Sánchez, como el de VOX, Fernando Toribio, alertaron de las dificultades de personal formado que hay en la actualidad para poder ponerla en marcha. Juan Carlos Montero defendió la postura del PSOE, defendiendo la necesidad por la «importancia de la rapidez de actuación en este tipo de patología», y Carlos Jiménez critico que sean PP y VOXlos que se han negado en las Cortes a apoyarla.

No se aprobó la propuesta de Por Ávila de crear una Oficina de Gestión de Fondos Europeos en la Diputación, una moción que contó únicamente con los 4 votos del grupo que la presentó, votando en contra el grupo popular, mientras que PSOE, VOX y el diputado no adscrito se abstuvieron.

No a la creación de espacios de coworking. La propuesta del PSOE contó con los votos a favor de los socialistas y de Por Ávila, mientras que PP, VOX y el diputado no adscrito votaron en contra.

No a la propuesta del psoe sobre actuaciones de emergencia. Sólo el PSOE votó a favor de que Junta y Diputación aportaran el 25% del coste de los daños por emergencias, entre otras peticiones. XAV se abstuvo y PP, VOX y el no adscrito dijeron no.