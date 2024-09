Habrá moratoria de seis meses para las sanciones en la ZBE

Las sanciones para los conductores que incumplan el reglamento de la ordenanza que regulará a partir del 1 de enero de 2025 la zona de bajas emisiones (ZBE) de la capital abulense no serán efectivas hasta el 1 de julio de ese año. Así lo ha aprobado el Pleno del Ayuntamiento de Ávila en su sesión ordinaria del mes de septiembre, aceptando por unanimidad la propuesta del Partido Popular de dejar sin efecto durante los seis primeros meses las multas para quienes no respeten la prohibición de acceder a esa zona con vehículos no permitidos. Para que este acuerdo plenario sea efectivo se tendrá que modificar la ordenanza en cuestión, para lo que todavía hay plazo, aunque conviene no demorarse demasiado en introducir en el texto este cambio, tal y y como avanzó el secretario general del Ayuntamiento, Jesús Caldera. Este es el acuerdo más destacado de un Pleno en el que se aprobaron cinco de las seis propuestas que los grupos políticos de la oposición llevaron a debate.

La propuesta del PP hacía referencia, tal y como explicó su portavoz, Jorge Pato a «habilitar un periodo de sanciones meramente informativas a los conductores que incumplan la prohibición de acceder a la ZBE con vehículos contaminantes», y alargar ese periodo durante «seis meses de la entrada en vigor de la ordenanza», prevista para el 1 de enero del año que viene. Pato aseguró que «el desconocimiento de la ley no permite su incumplimiento, pero es razonable que si la elaboración de esta ordenanza ha sido compleja, exigir a los ciudadanos su aprendizaje y memorización sería injusto», instando al equipo de gobierno de Por Ávila a que ponga en marcha una campaña informativa sobre las obligaciones que supone esta ZBE, de tal manera que «la falta de diligencia de Por Ávila no afecte a los abulenses».

Con más o menos matices, el resto de formaciones políticas apoyaron esta moción. En primer lugar, la del equipo de gobierno, Por Ávila, aclaró en palabras de su portavoz, José Ramón Budiño, que «la zona de bajas emisiones no tiene que penalizar a nadie. Es poco restrictiva en comparación con la de otras ciudades y su diseño es el que más se ajusta a la realidad de la ciudad». Desde el PSOE, su concejal Fernando Contreras acuso al los populares de buscar con esta moción «contentar al grupo de personas que han presentado un recurso contra un acuerdo de este Pleno» y lamentó que «el PP tenga miedo de que sus votantes se le vuelvan en contra por la implantación de la zona de bajas emisiones». Consideró el representante del PSOE que «esta moratoria de sanciones dará más tranquilidad a los vecinos», pero también exigió al equipo de gobierno a que ponga en marcha «una campaña informativa» para una medida que «está exigida por la ley». Por su parte, José Manuel Lorenzo Serapio, portavoz de VOX, no ocultó el hecho conocido de que su partido, «está en contra de la implantación de una zona de bajas emisiones que la ciudad de Ávila no necesita», pero aseguró también que «la normativa está para cumplirse, aunque no nos guste». Serapio consideró «un chantaje por parte de Europa la creación de esta zona, porque si no, no se puede acceder a fondos europeos o incluso hay que devolver algunos», y en cuanto al tema de la moción, consideró que «es una petición que no perjudica a los abulenses, por lo que la vamos a apoyar».

Una vez hecha la votación, con todos los asistentes favorables a la propuesta, el secretario general del Ayuntamiento, aclaró que para que se puede ejecutar esta moción se deberá modificar la ordenanza ya aprobada, cuestión que reconoció «técnicamente posible, pero se debe hacer de modo urgente para poder implementarlo».

La ordenanza en cuestión fue aprobada el pasado 31 de mayo por parte del Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de Por Ávila yPSOE, el voto en contra del Partido Popular al no estar de acuerdo con algunas cuestiones técnicas como el corte de la calle SanSegundo para los vehículos sin etiqueta medioambiental, y la abstención de VOX.

Con los votos a favor de los grupos municipales de Por Ávila,Partido Popular y VOX, que era quien presentó la moción, y la postura negativa del PSOE, el Pleno aprobó la propuesta de que la ciudad de Ávila pueda optar a obtener el sello de turismo familiar. Tal y como explicó el portavoz municipal de VOX, José Manuel Lorenzo Serapio, ese sello de turismo fue creado por la Federación Española de Familias Numerosas, «para reconocer y distinguir a destinos, alojamientos y empresas del sector turístico que cubren las necesidades de las familias cuando viajan». El portavoz de VOX aclaró que la pertenencia a este sello supone un desembolso inicial para el Ayuntamiento de 4.000 euros, además de otros 2.000 cada dos años, y a cambio, «supone atraer a más turistas hasta nuestra ciudad y disponer de una certificación que haga que Ávila tenga un plus que ofrecer frente a otras ciudades con características similares a la nuestra». La aprobación de esta moción pasó por la propuesta transaccional del equipo de gobierno para que sea la Mesa de Turismo la que analice esta cuestión «con un estudio de los trámites necesarios, ya que faltan algunos datos», tal y como explicó el portavoz de Por Ávila, José Ramón Budiño, a lo que se adhirió el Partido Popular, mientras que desde el PSOE se explicó su voto en contra aclarando que «esta cuestión se debe analizar desde una estrategia de turismo», considerando además que «es un gasto desprooporcionado teniendo en cuenta que no tenemos datos reales de los que nos puede aportar», tal y como afirmó la concejala Julia Jiménez.

El Pleno celebrado este viernes aprobó la celebración de unas jornadas informativas para que los abulenses puedan conocer el funcionamiento de las diferentes áreas del Ayuntamiento de Ávila, para de esta manera tener conocimiento de los trámites administrativos a realizar en el Consistorio abulense por parte de los ciudadanos. Esta decisión derivó de la propuesta original de VOX de que se extendieran a todos los ciudadanos las acciones informativas que se realizan dentro del Programa Municipal de Lengua y Cultura Españolas para personas inmigrantes. Fue el portavoz del equipo de gobierno el que introdujo ese cambio de que lo que realmente se realizara fueran unas jornadas informativas para todos los interesados, una rectificación que fue aprobada por unanimidad por parte de los restantes grupos políticos.

Inicio del expediente para nombrar a Carmen Linares como Hija Adoptiva de Ávila

El Pleno aprobó con los votos a favor de XAV, PP y PSOE, como grupo proponente, y la abstención de VOX, el iniciar la elaboración del expediente para que se nombre como Hija Adoptiva de Ávila a la cantante de flamenco Carmen Linares, ligada durante varios años de su infancia a esta ciudad.

Aprobada la moción del PP para instar al gobierno central a una «financiación justa» entre las comunidades. XAV y PP unieron sus votos para sacar adelante la moción presentada por el Partido Popular para instar al Gobierno de España a que haya «un sistema de financiación justo y solidario entre las comunidades y ciudades autónomas». El PSOE votó en contra y VOXse abstuvo.

No se dará publicidad a la agendas de trabajo del alcalde. La única moción que no fue aprobada en el Pleno fue la presentada por el PSOE para que se hicieran públicas las agendas de trabajo del alcalde y los tenientes de alcalde, así como sus trayectorias profesionales. Los 4 votos a favor del PSOE y los 3 de VOX fueron insuficientes ante los 11 noes por parte de Por Ávila, y la abstención del PSOE. Desde Por Ávila se pidió al PSOE que, para apoyar la moción, se pidiera lo mismo en la Diputación y se hiciera público el organigrama interno del PSOEde Ávila.

Fiestas locales. El 2 de mayo (viernes) y el 15 de octubre (miércoles) serán fiestas locales en la ciudad de Ávila el año que viene.

Rechazados los recursos contra las nuevas funciones de la Policía Local. Los 75 recursos presentados contra el acuerdo del Pleno de julio que regulaba las nuevas funciones de la Policía Local fueron rechazados.