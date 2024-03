Casi 9.000 kilómetros.Es la distancia que el Deportivo Arenas recorrerá esta temporada en la Regional de Aficionados, una competición que 'castiga' a los equipos de la provincia abulense año tras año con largos y tediosos desplazamientos en una categoría que, no hay que olvidar nunca, es para aficionados.Y hay que tener mucha afición y pasión por el fútbol para aguantarlo.Muchos kilómetros, muchas horas y muchas situaciones complicadas sobre el asfalto, como recordaba estos días el propio Deportivo Arenas a través de las redes sociales, cuando reflejaba en un vídeo lo que había sido su viaje de vuelta desde Briviesca.No sólo es la distancia que le separa –761,6 kilómetros– de la localidad burgalesa, sino las condiciones meteorológicas y una orografía que obliga a los arenenses a pasar cada quince días por el Puerto del Pico y el Menga, que tuvieron que superar de madrugada siguiendo la estela de una quitanieves. «A la una y media de la noche tuvimos que bajar el Puerto del Pico detrás de la quitanieves» explica Paco Muñoz, presidente del Deportivo Arenas, ante el vídeo que ha circulado estos días por redes sociales acompañado de una queja. «Lo de nuestra Federación no tiene sentido. Que una Comunidad como la nuestra no tenga tres grupos. Pues nada, dos con viajes de más de 800 kilómetros en aficionados. ¿No sería más fácil y justo 3 grupos?» se pregunta en una reivindicación que no es única de los arenenses y que es ya histórica entre muchos equipos, especialmente entre los abulenses –que se lo digan a la Cebrereña, Las Navas, Sotillo, Candeleda o Mombeltrán en su día– ante una distribución geográfica que les castiga respecto a sus rivales.

Este año el Deportivo Arenas realizará cerca de 9.000 kilómetros. Atendiendo a Google Maps como referencia, serían 8.957,6 kilómetros. Dicho de otro modo, como ir y volver a Moscú. Si dos desplazamientos –Garray (812) y Villarcayo (880)– superan los 800 kilómetros, otros tres rivales –Briviesca (760), Numancia B (791,6) y Calasanz (791,6)– les obligan a recorrer distancias similares. Son horas, kilómetros en carretera y, por supuesto, dinero, porque el presupuesto en desplazamientos se come más de 14.000 euros, según indican desde el Deportivo Arenas.

No llega a esas cifras pero no por ello dejan de ser importantes los más de 7.500 kilómetros que recorre la CulturalDeportiva Cebrereña en este Grupo A. Es la distancia que separa a Cebreros de Atenas.No está nada mal para un equipo de la Regional de Aficionados que pudo comprobar cómo pertenecer al Grupo B –el que forman los equipos de León, Zamora, Salamanca y Valladolid– fue un alivio a la hora de desplazarse. Fue en la temporada 2021-2022 cuando los cebrereños, como el Atlético Candeleda, pasaron a formar parte de manera excepcional del Grupo B ante la necesidad de cuadrar grupos –ambos con 17– después de una pandemia que dejó todas las competiciones un tanto trastocadas. Pues bien, aquella temporada el equipo culturalistas se ahorró 1.000 kilómetros. En concreto efectuó –tomando las distancias de Google Maps– 6.500 kilómetros. La diferencia es más que evidente. ¿Qué pasaría con el Arenas si estuviera en el Grupo B?

La pregunta tiene una fácil respuesta. Tomando como punto de partida los actuales 16 equipos –sumando el Arenas a esta proyección sería uno más– del Grupo B, el Deportivo Arenas se ahorraría 1.500 kilómetros en desplazamientos. Con los actuales rivales de ese grupo, serían 7.452 kilómetros y ninguno de los desplazamientos superaría los 800 kilómetros. Las localidades leonesas de Mansilla de las Mulas (Atlético Mansillés) en un ida y vuelta de 678,4 y Onzonilla (CDOnzonilla) con 669,4 kilómetros por recorrer serían los desplazamientos más largos.

Seguirá abierto el debate, especialmente cuando la meteorología adversa recuerde la dureza que no se ve de la Regional de Aficionados, pero las cifras y especialmente la condición de la competición como aficionada, formada por futbolistas que el lunes se levantan para trabajar, merecería una reflexión por parte de una Federación de Castilla y León de Fútbol.Es lo que pide el Deportivo Arenas.