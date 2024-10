El PP pedirá el impulso de la autovía entre Ávila y la A-6

La conexión con Valladolid por autovía es una cuestión capital para Ávila y para el desarrollo de su provincia. De ahí que el Partido Popular anunciara este jueves a través de su diputado nacional Héctor Palencia que va a presentar para su debate una iniciativa en el Congreso, el Senado, las Cortes de Castilla y León, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Ávila para que "todas las instituciones y todos los partidos políticos de nuestra provincia se pronuncien" sobre este proyecto. "Queremos saber qué es lo que opina el secretario general del PSOE de Ávila, Jesús Caro, sobre este asunto, si prefiere defender a Pedro Sánchez o defender a Ávila y los abulenses", señaló el parlamentario popular, quien denunció que "el Gobierno de Sánchez quiere hacer perder 10 años de trabajo que se iniciaron en 2015 para que la autovía de Ávila con Valladolid, la conexión con la A-6, se materialice".

"Los abulenses no nos podemos permitir que Ávila sea la única capital de Castilla y León que no sea conectada por autovía con Valladolid y tampoco podemos permitir que sea justo un exalcalde de Valladolid, como ministro de Transportes, el que no quiera que Valladolid y Ávila tengan esa conexión", afirmó Palencia quien aseguró que "el Partido Popular es la voz de los abulenses que nos votan, pero también de los que no nos votan".

La iniciativa del Partido Popular, como indicó Héctor Palencia, "no solo busca justificar la importancia de esta infraestructura, sino que propone un calendario de actuaciones al Gobierno para que no caduque la Declaración de Impacto Ambiental". En ese sentido apuntó que "Ávila perderá concretamente en ese momento 13 años de trabajo y de esperanza para conectarse con la sede de las instituciones regionales".

Por ello, en la proposición, lo primero que se hace es justificar la necesidad y la urgencia de la conexión de Ávila con Valladolid por autovía y el resto del noreste de España, y afirma y quiere que todas las instituciones reconozcan que el volumen de circulación que tiene la actual carretera es similar o incluso superior a otros tramos en España que se están transformando en autovía por el Ministerio, pues como dijo el diputado popular, "Ávila no quiere ser menos que nadie en España, pero tampoco quiere ser más que nadie".

A través de esta iniciativa, el PP pedirá al Gobierno que no vincule este proyecto al estudio licitado en diciembre de 2023 sobre la finalización de la autopista de peaje con la AP-6, AP-51 y AP-61 que afecta al trayecto entre Ávila con Madrid, pues según comentó Palencia, "el Gobierno lo que quiere con esta medida es que los abulenses vayamos a Valladolid por Villacastín y a eso hay que decir alto y claro que no, porque Ávila no se puede permitir conectarse a Valladolid por la carretera de Madrid".

La proposición viene a decir al Gobierno que tienen que publicar y aprobar el expediente de información pública y definitivamente el estudio informativo antes del 31 de diciembre de 2024, pero también que tienen que agilizar y reducir los plazos administrativos dividiendo el trayecto en tramos con una dimensión adecuada para que en al menos uno de ellos se pueda llegar a cumplir los plazos de caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental y no caduque para todo el recorrido entre Ávila y la conexión con la A-6. A ese respecto, Héctor Palencia ironizó sobre la "casualidad" de que "este proyecto se impulsara en el 2015 y se dejara con la Declaración de Impacto Ambiental hecha justo cuando llegó el Gobierno de Pedro Sánchez, y en estos últimos seis años no se ha movido ni un solo papel".

La siguiente medida que proponen los populares es que se impulse, a través de la vía más rápida, la redacción del proyecto del trazado y construcción de los tramos en que se divida el itinerario antes del 28 de febrero de 2025.

De igual forma solicitan que se prorrogue la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental, tal y como establece la ley, antes de noviembre de 2025 para que se amplíe otros dos años, y que se aprueben los proyectos y se liciten y adjudique las obras de algún tramo antes de noviembre de 2027, fecha en la que caducaría la Declaración de Impacto Ambiental y decaería todo el procedimiento que se inició en el año 2015.