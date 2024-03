Los comercios de la plaza de Abastos agotan su paciencia

«Se nos ha acabado la paciencia y la hemos tenido». Con estas palabras explicaba Cristina Carrera, pescadera de la plaza de Abastos, el motivo por el que este martes los establecimientos ubicados en estas instalaciones y la mayor parte de los comercios situados en su entorno apagaban simbólicamente sus luces a las doce de la mañana para reclamar al Ayuntamiento de Ávila que puedan utilizar la zona de cámaras, almacenes, montacargas y cuarto de basuras, que se encuentra en obras desde hace un año y cuatro meses, cuando el plazo de ejecución de la obra era de ocho, y de momento no hay fecha para su conclusión.

Cristina Carrera, en nombre de los empresarios de los cinco puestos que aún siguen abiertos en la plaza de Abastos, y respaldada por clientes y comerciantes de la zona centro, dio lectura a un manifiesto en el que reconocía que «la obra que se ha hecho era realmente necesaria» y, aunque el Ayuntamiento de Ávila les ha pedido «tiempo», consideran «les hemos dado un año y cuatro meses» y la obra no está finalizada «y hace meses que no vemos un obrero». Por este motivo, y aunque saben que no están concluidas las obras, reclaman que les dejen utilizar «almacenes, cámaras, montacargas y cuarto de basuras» porque son «imprescindibles».

Carrera asegura que «solo nosotros sabemos lo duro que está siendo permanecer» en estas condiciones, tanto «económica como psicológicamente» e insisten en que «la plaza no es solo este edificio, la plaza son todos los pequeños comercios que hay a su alrededor» y recalcan que «nos están haciendo sentir mínimos. Yeso no es justo, porque la plaza es el Chico. Yel Chico es el corazón de Ávila», por lo que reclaman «respeto».

Después de leer el manifiesto, en declaraciones a los medios de comunicación, seguía diciendo:«Nadie entiende en qué se han gastado un millón y pico de euros. Es que no lo entiende nadie, porque no lo ven. Yla obra era muy necesaria, y la tenían que hacer», pero creen que desde el Ayuntamiento «no tienen dinero» para acabarla, aunque nadie les ha dado explicaciones de por qué no la concluyen

Carrera reconocía «he hablado mucho» con la teniente de alcalde Sonsoles Prieto del proyecto que quiere acometer en la plaza de Abastos, «me encanta su idea, pero la quiero ya, es que la necesito ya». Yes que en estos momentos únicamente hace cinco puestos abiertos y hay otra quincena esperando a ser ocupados. Yprecisa que «sabemos que ha habido gente» interesada en instalarse, pero consideran que «el Ayuntamiento pasa de la plaza, no solo éste. Hablo también del PP». Yañadía:«Hace años que no se subasta un puesto, ¿por qué? Ha habido gente que quería. Ahora no sé si quieren venir».

Carrera también se refería a las dificultades que hay para acceder al centro de Ávila, y recalca que si se quiere hacer todo el centro peatonal habrá que «dar opciones. Tengo que dejar el coche en algún sitio. Y no hablo de la plaza, estoy hablando del centro de Ávila, y aquí vivimos abulenses lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos. Ynos encanta que venga a visitarnos. Es que vivimos de ello. Pero es lo que los demás también tenemos derecho».

Finlamente, también quiso agradecer el respaldo que han encontrado tanto en los clientes como en otros establecimientos de la zona centro.