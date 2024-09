El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ávila, José Ramón Budiño, confirmó que en la propuesta de ordenanzas que Por Ávila presentará a los grupos políticos de la oposición se incluye una «actualización de tasas e impuestos», con el objetivo de «no paralizar más la ciudad». Esta era la contestación de Budiño a las afirmaciones realizadas desde el grupo municipal del Partido Popular, que anunciaba la intención de Por Ávila de «subir el IBI» para el próximo año.

«Se habrán quedado calvos en pensar eso», contestó Budiño, quien reconoció que «planteamos una actualización de ingresos si no queremos seguir penalizando a las asociaciones, el tercer sector, o los clubes deportivos, porque entendemos que Ávila no lo merece», afirmando que «esa es la línea de trabajo que vamos a seguir desarrollando», aunque no avanzó la cifra de subida del IBI que propondrá el área económica de Por Ávila, «vamos a ser escrupulosos con los plazos y también por respeto institucional se lo trasladaremos primeros a los grupos políticos para que conozcan las opciones que baraja el equipo de gobierno en base a esa actualización de tasas impuestos, que», avanzó, «no se va a diferir mucho de la presentación de hace un año», una propuesta que avanzaba hacia una subida que rondaba el 9 por ciento. El portavoz de XAV aclaró que «viendo que el año pasado vimos cientos de maneras de poner excusas por parte de los partidos de la oposición para bloquear la ciudad, este año no queremos que pase lo mismo, y que no puedan decir que el equipo de gobierno no quiere llegar a acuerdos».