Alicia García: «En Ávila alzamos la voz» contra la amnistía

La Ruta por la Igualdad que el Partido Popular está recorriendo por todas las ciudades de España ha llegado a Ávila este jueves, 7 de marzo, en donde la portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, acompañada por el secretario general del Partido Popular de Castilla y León, Paco Vázquez, y el presidente del Partido Popular de Ávila, Carlos García, afirmaba que «es la ruta que comenzamos hace 45 años con la Constitución».

Una ruta que recorre los cerca de 15.000 kilómetros para «alzar la voz y decir no a la amnistía, no a la desigualdad entre españoles y entre territorios, no a los muros, no a la división y no a la corrupción», así lo aseguró Alicia García, que además añadió que, por tanto, los españoles dicen «sí a la convivencia, sí a la igualdad, sí a la libertad y sí a España».

En este sentido, la portavoz popular afirmó que «en Ávila alzamos la voz contra el muro de Sánchez que quiere levantar con la amnistía». Una amnistía que, al mismo tiempo, se estaba fraguando en el Congreso de los Diputados y que Alicia García afirmaba «es una ley que es inmoral, que es contraria a la Constitución y, por tanto, es una ley que es ilegal». Además, la popular explicaba que esta ley solo beneficia a dos personas, «al señor Sánchez, que quiere seguir en la Moncloa, y al señor Puigdemont, porque Sánchez le va a poner la alfombra roja del Partido Socialista para venir a España».

Alicia García, que cataloga esta ley como un «fraude» porque «el 23 de julio, Sánchez no se presentó a las elecciones diciendo que aprobaría una ley de amnistía», afirmó que lo que se busca con la firma de la Ley de Amnistía es «tapar la corrupción económica con la corrupción política», es decir, «lo que pretende es tapar los casos de corrupción que acorralan al señor Sánchez y a su partido», que «siempre trabaja de la misma forma, al más puro sanchismo».

Además, también calificó a Pedro Sánchez de «encubridor» por proteger a la señora Armengol, afirmando que «ya no hablamos de la Koldosfera ni del caso Ábalos, esta trama se ha convertido en el caso Sánchez». En relación a la implicación de la actual presidenta del Congreso y sus explicaciones, la portavoz popular aseguró que «ha dejado más preguntas en el aire que la estela del Falcon de Sánchez», por lo que no dudó en pedir su dimisión.

En este sentido, la portavoz popular en el Senado se preguntaba, «¿En qué país serio los investigados dirigen sus propias investigaciones?», por lo que afirmó que están trabajando en la creación de una Comisión de Investigación por el caso Koldo que se debatirá el próximo día 12 de marzo y en la que «nadie se va a librar de dar explicaciones sobre este caso de corrupción» porque «el Senado se ha convertido en la cámara de la alternativa y en la cámara de la esperanza».

Por otro lado, Alicia García anunció que el Grupo Parlamentario Popular se encuentra estudiando acciones jurídicas ante «el intento del Gobierno de Sánchez de sortear la competencia del Senado», tras el veto por parte del Senado a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública. La portavoz popular señalaba en este sentido que el Gobierno «no puede saltarse este requisito de la tramitación en la Cámara Alta, ya que está recogido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria». La dirigente popular también acusó a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de «ocultar el informe de la Abogacía del Estado durante más de tres meses». Todo ello, y así lo aseguró Alicia García, a pesar de las solicitudes del informe que el Grupo Popular realizó durante el pasado mes de diciembre tanto a la ministra Montero como al presidente Sánchez.

Descontentos con la financiación autonómica

Paco Vázquez, secretario general del Partido Popular de Castilla y León, aseguró que el Gobierno de España está «perpetrando una ley para que algunos se libren de lo que nadie se puede librar en este país, que es pagar por los delitos cometidos», lo que ha catalogado como una «vergüenza» y a lo que quiso recalcar «todos somos iguales ante la ley», como así lo afirma la Constitución.

Por otro lado, el secretario popular mostró su descontento con la financiación autonómica explicando que «el Consejo de Cuentas de Castilla y León hace unos días sacaba un informe diciendo que a Castilla y León se la deben de la financiación autonómica pactada entre Cataluña y Zapatero 5.137 millones de infrafinanciación», a lo que también explicó que el consejero de Economía y Hacienda aseguró en las Cortes que «este año el Gobierno de España le ha dado 51 millones menos de lo que le correspondía».

El PP de Ávila también se une a las críticas

El presidente del PP de Ávila, Carlos García, mostró también su disconformidad con el Gobierno de Sánchez, afirmando que «no va a haber mascarillas FFP3 que tapen el hedor de la corrupción de este Gobierno» y que la Ley de Amnistía la dictaminan «a cambio de siete votos» para continuar en el poder. Además, cataloga de «ocurrencias» las propuestas del Gobierno, a lo que añade que la última ha sido la propuesta sobre el horario nocturno de la hostelería. Por otro lado, el presidente declaró que «España se merece un gobierno que hable de los problemas reales de la gente» y que no mire hacia el otro lado, como asegura que hace con los ganaderos y agricultores que se llevan manifestando semanas y, sin embargo, se va a Marruecos «a subvencionar productos alimenticios que entran en nuestras fronteras sin pasar los controles sanitarios».