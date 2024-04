En shock. Entristecidas. Enfadadas. Sorprendidas. Así están las responsables de cinco de las seis academias de danza de la capital abulense (EOAN Ballet, Escuela de Danza Areceli García, Escuela de Baile Emma Lucena, Escuela Mirabras y Zahir Escuela de Danza y Conciencia Corporal) al haberse visto excluidas, por vez primera, de la celebración del Día Internacional de la Danza en Ávila. Porque este año, el Ayuntamiento no organiza la tradicional gala en la que participaban todas las escuelas de Ávila (también Movimiento CAP) y ha optado por celebrar esta fecha con talleres y un flashmob, con la presencia del bailarín Javier del Real y los alumnos de su escuela.

«La verdad es que no tenemos ni idea de por qué no se ha contado con nosotras», comienza a hablar para Diario de Ávila Isabel Navarro, responsable de Zahir y portavoz de la academias que este viernes presentaban en el Ayuntamiento un escrito «para poner de manifiesto nuestra sorpresa y desaprobación» con la celebración del Día de la Danza.

«La gran sorpresa nos ha llegado hace unos días cuando a través de los programas de fiestas y de las noticias todas las academias nos hemos enterado de que este año el Día Internacional de la Danza se conmemorara sin contar con ninguna de nosotras, y tampoco se hará con las diversas asociaciones culturales vinculadas a la Danza en Ávila», explican las escuelas en el comunicado firmado por cinco de ellas y en el que definen como «una situación bastante catastrófica» el que se las haya excluido de la celebración. Y no sólo por las escuelas, quiere dejar claro Navarro. Sino también, y sobre todo, por los cientos de personas que están detrás de ellas, entre bailarines y familiares, que no comprenden por qué no van a poder disfrutar de una gala que comenzó a celebrarse en Ávila en 2014 y que sólo la pandemia logró frenar.

«Nos parece muy triste que la gala se cambie por unos talleres en elGrande. Es tanta la diferencia...», se entristece la directora de Zahir, que lamenta que, en lugar de «dignificar la danza», subiéndola al escenario de elLienzo Norte ante casi mil espectadores, se relegue a unos talleres. «Es bajar el listón», denuncia la bailarina, que defiende también la importante labor que estas escuelas realizan y, sobre todo, no han dejado de realizar ni siquiera con la fuerte crisis económica que arrastró la pandemia. «Ávila es de las pocas capitales de Castilla y León en la que no ha cerrado ninguna academia tras la pandemia. Hemos aguantado el tirón todas, juntas, unidas, ayudándonos y sin ayuda del Ayuntamiento», quiere dejar claro Navarro, que valora también muy positivamente la cifra de academias en la ciudad en relación a su población. Algo que, recalca, deja clara la gran afición a la danza que hay en Ávila.

Escuelas, recalca también, dirigidas por profesionales de primer nivel, con trayectorias internacionales. «Pero que nunca nos hemos ido.Siempre hemos vuelto a nuestra ciudad», defiende la portavoz de las academias la implicación de las mismas con una ciudad que ahora, sienten que, a través de su Ayuntamiento, les da la espalda.

«Nos enteramos por la prensa de que no se iba a contar con nosotras. Nos quedamos en shock», prosigue hablando Navarro, que aclara que las escuelas llevan sin tener noticias del concejal de Cultura desde, al menos, el pasado mes de noviembre, cuando se le presentó un proyecto del que nunca les dio respuesta

dadas de alta. «Queremos dignificar la danza y la cultura», enfatiza Navarro, que junto a sus compañeras insiste en el escrito enviado al Consistorio en que todas dirigen «establecimientos debidamente dados de alta, que cumplimos con unas condiciones de insonorización muy estrictas, que creamos puestos de trabajo y que siempre hemos estado abiertas a colaborar con el Ayuntamiento para promover la danza y la Cultura en Ávila».

«Ademas», prosigue el escrito, «nos molesta y duele ya que no solo no se nos ha tenido en cuenta a nosotros, sino que tampoco se tiene en cuenta a todos los abulenses que disfrutan y aprenden este arte en nuestros centros. Ciudadanos que semana tras semanas acuden a sus clases, que disfrutan bailando, que aprenden y trabajan su cuerpo y mente de la mano de nuestros profesores».

Por todo ello, muestran su «disconformidad» con los actos programados este año y exigen que se les explique el porqué de no tenerlas en cuenta.