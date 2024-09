A sus 14 años Lucía Peña tiene claro uno de sus sueños, «competir en unos Juegos Paralímpicos».No es mal reto ni objetivo con el que seguir dando pasos adelante, o mejor dicho pedaladas, porque la joven ciclista invidente de Las Navas, integrante del equipo Cofidís de Promesas Paralímpicas, se prepara para ello junto a su amiga y piloto de tándem, Inés Rosado. Quién sabe si será posible en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028. De momento trabajará duro para ello consciente de una cosa, este camino de superación va de «disfrutar».Porque a su edad el deporte es, ante todo, deporte.

«Desde pequeña siempre he sido una persona muy activa, siempre me ha gustado hacer deporte».A su alrededor «todo el mundo» montaba en bicicleta. Por qué no ella. «Dije que quería montar».Dicho y hecho.Con apenas dos años y medio ya montaba sola. «He ido probando otros deportes» como el karate o el esquí, que sigue practicando.No se la da nada mal el atletismo, donde Lucía se subía a lo más alto del podio en el pasado Campeonato de España de Menores de Atletismo para Ciegos como campeona. Sin embargo con once años había tomado una decisión. «Quería competir en ciclismo».

Era en este punto donde surge la figura de Inés Rosado, su amiga desde la infancia. Se convertía en su piloto en la modalidad de tándem. Amigas, compañeras. Una unión que las ayuda a entenderse sobre la bicicleta. «Estamos todo el día juntas.Somos uña y carne.Desde muy pequeñas hemos hecho deporte juntas.Hacerlo con un amigo es mucho más satisfactorio».Las alegrías son dobles. Como la que lograban el pasado mes de julio al proclamarse campeonas de España de Ciclismo Paralímpico de Contrarreloj en tándem.

Lucía Peña, junto a Inés Rosado, piloto de tándem y amiga, en uno de sus entrenamientos. - Foto: CofidisDetrás de todo ello hay «mucho trabajo. Tengas la edad que tengas todo tiene un punto de sacrificio. Es un camino de ir aprendiendo, mejorando todos los días pero también disfrutando. Lo que importa es disfrutar.En el momento en el que dejas de disfrutar es que algo está fallando».Eso lo tiene claro. «Por nuestra edad nosotras estamos en un punto en el que el deporte es disfrutar». Hasta 2021 lo hacía con el Club Ciclista Matalacarrera, desde 2022 con el Club Ciclista de Galapagar, la localidad madrileña a la que se desplaza dos días a la semana para entrenar. «Nos lo pasamos muy bien entrenando y siempre están ahí para ayudarnos».

Una dedicación en el que «hay que tener muy claro dónde quieres llegar». Y el destino final lo tiene claro. «Me gustaría mucho disputar unos Juegos Paralímpicos, pero hay que entrenar y trabajar mucho». Para la siguiente cita, Los Ángeles 2028, tiene cuatro años por delante. Puede intentarlo. «Eso es lo que me dicen». No está mal encaminada. Porque las bases para perseguir el reto las pone día a día junto a Inés Rosado. Buena muestra es su entrada en el equipo Cofidis de Promesas Paralímpicas de Ciclismo, un paso previo a la Selección Española Paralímpica de Ciclismo. Una ayuda indispensable.

Entrar en el equipo fue un paso ilusionante. «Me hizo mucha ilusión.Inés y yo fuimos a las jornadas de captación en 2021 y en enero de 2022 fue cuando nos dijeron que podíamos empezar a formar parte del equipo». Para ellas supone un fuerte respaldo. «La gente que sabe realmente de ciclismo han visto que tienes talento para ello». Y quieren corresponder. «Es un puntito más de responsabilidad. Ellos están para ayudarte pero debes ser responsable y responder» explica Lucía Peña. Aún la quedan un par de citas en el calendario hasta que octubre ponga el punto final a la temporada 2024. El descanso será breve. No tardará en ponerse en marcha pensando en 2025 con las competiciones en pista. «Nos gusta».