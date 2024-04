El erotismo protagoniza el nuevo libro de La Sombra del Ciprés

El erotismo abordado desde diferentes perspectivas, siempre tratando el tema con la elegancia, la ironía o el humor que permite la literatura cuando se hace buen uso de ella para aprovechar su capacidad de hacerla decir más de lo que dice, es el protagonista del nuevo libro colaborativo que ha publicado la asociación cultural abulense La Sombra del Ciprés, un volumen que hace el décimo en ese proyecto de crear libros de autoría plural y del cual sus autores y responsables no quisieron desvelar el contenido hasta ayer.

Son en esta ocasión veintitrés los escritores que, en un libro titulado Ávila erótica, ofrecen veintiún relatos que tienen como temática común, además de la vinculación con la tierra abulense, el sexo y el erotismo. Su presentación oficial tendrá lugar el día 20 de abril, a las 20,00 horas, en la Feria del Libro que se celebrará en el Mercado Grande.

Los títulos de los relatos y sus autores (uno de ellos escrito a seis manos) son los siguientes: Amor cucurbitáceo, de Guillermo Buenadicha; Quelle bétise!, de Julio Veredas; El vuelo perdido de la Legión Cóndor, de Leonor Sánchez (Leo Sango); Romance de Jimena y Albar, de Julio Collado; No hace falta que hables, de José Antonio Fernández de la Orden; Una casita en la ladera, de Librado Casero; Astucias de mujer, de Elietzer Bordallo; La ducha, de Antonio García; La promesa, de Ana Pose; Viernes de Pasión (Hostal Bellas), de Juan José Severo; Oumuamua, de Guillermo García; Esperando a J.B, de Ángeles Jiménez Soria; Le Grand Tour de Andrew MacGregor, de José Manuel Blázquez; Saborearte, de Lorena Rodríguez; No me importaría que Luis me comiera el coño, de Luis José Martín; Acompañando a la pintora, de Félix Jiménez; Las fotos, de Fernando Salcedo; Honor, de María Rosario García; La tormenta, de Moisés González; Corriente alterna, de Rosita Amores (seudónimo conjunto de Ángeles Jiménez, César Díez y Anzoni Martín); y Tres son multitud, de Cristóbal Medina.

El título, explican desde la asociación, continúa con la tradición de otros libros colaborativos anteriores –Ávila tenebrosa (2019), Ávila amorosa (2020), Ávila a través del espejo (2021), AV. Confidencial (2022) y Ávila para comérsela (2023); los cuatro anteriores fueron El mundo según los abulenses (2015), El mundo según los abulenses Vol. II (2016), Leyendas según los abulenses (2017) y Érase una vez… en Ávila (2018)–, con la particularidad de que «en este caso se pretende destacar el contenido intencionadamente erótico de los relatos, que plantean propuestas literarias donde el sexo es protagonista, aunque huyendo de lo chabacano u ofensivo». Añaden desde La Sombra del Ciprés que «la literatura erótica tiene unas raíces quizás tan antiguas como la literatura en sí, y es un género que se ha revitalizado y reivindicado en los últimos años», motivo por el cual «la asociación ha querido rendirle un homenaje».

variedad. Como es habitual en estos libros colaborativos, debido a que cada autor tiene sus propias características a la hora de construir sus relatos, los textos se sirven de «diferentes recursos y estilos, siempre con la temática sexual como asunto central: desde la humorística hasta la policiaca, pasando por la sentimental o por historias costumbristas», usando para su desarrollo tanto el diálogo, como la narración y el verso, incluso el formato teatral.

Un año más, la asociación ha contado con la colaboración en la portada de la ilustradora Gris Medina (@grismedinaart), autora de muchos de los trabajos en libros colaborativos anteriores. Para este libro propone una imagen sensual que insinúa mucho más que lo muestra, en la que unas manos entrelazadas se superponen a unas sábanas de seda sobre las que se vislumbra el contorno de las murallas. Además, los relatos se completan dibujos creados específicamente para la ocasión a cargo de la dibujante e ilustradora abulense Elena López Zazo (@by.helenn), que contribuyen a aumentar el tono sensual de cada historia.

El prólogo del libro corre a cargo de la psicóloga Chelo Díaz de Sousa (www.webpsicosalud.es), coautora de unos relatos que reflexiona sobre la importancia que tiene la sexualidad en nuestras vidas, así como lo mucho que representa para la construcción de la personalidad, a la vez que desvela una interesante experiencia personal ligada al erotismo.

El libro ha estado coordinado por un grupo de trabajo de la Asociación y publicado en autoedición con la editorial Círculo Rojo. El grupo de trabajo, que se creó hace más de diez meses, ha destacado «el logro, un año más, de poder presentar un trabajo con altísima calidad ante un reto nada fácil y una temática que no es habitual en los registros de muchos de los asociados». Además, «más allá de recopilar grandes relatos, se ha cuidado de forma precisa, como siempre, la maquetación y la edición en general para lograr la mejor obra posible».

La Sombra del Ciprés anima a todos los ciudadanos y lectores a disfrutar con este libro, que recuerda que es su «principal fuente de financiación», y que «es una realidad, como siempre, gracias al gran trabajo altruista de los autores que participan cada año»; sobre los lectores añade que «son muy fieles y cada año esperan este libro con ilusión, con el fin de añadirlo a los anteriores en su colección de 'los del Ciprés', que ya alcanza la decena».

El libro podrá adquirirse en la caseta que La Sombra del Ciprés tendrá en la Feria del Libro que del 19 al 23 de abril se celebrará en el Mercado Grande, a un precio especial promocional para la Feria. Después, a partir del día 6 de mayo, estará disponible en las librerías de la ciudad.