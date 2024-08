Los fuegos de El Raso y Santa María del Tiétar, estabilizados

La Junta de Castilla y León ha dado por estabilizados los incendios de El Raso, en el término municipal de Candeleda, y de Santa María del Tiétar, ambos iniciados durante la tarde del martes en la comarca del Valle del Tiétar con escasas horas de diferencia. El primero continuó en nivel 1 de emergencia durante varias horas por los trabajos de los operarios durante el terreno para evitar posibles reproducciones (la superficie calcinada todavía se encuentra a una temperatura muy alta). Pero a media tarde de hoy, la web de Inforcyl ya anunció que el incendio de El Raso bajaba a nivel 0 por su buena evolución durante las últimas horas. El segundo, el de Santa María del Tiétar, permanece en nivel 0, aunque desde la administración regional lo dan prácticamente por extinguido.

El fuego de El Raso se inició a las 16,53 horas del martes en una zona muy próxima al castro arqueológico que se ubica en la población. De hecho, a pesar de la rápida actuación de los operarios, el yacimiento quedó totalmente arrasado por las llamas. En total, se movilizaron 43 medios en su extinción (dos técnicos, nueve agentes medioambientales, siete cuadrillas terrestres, siete autobombas, una bulldozer, cinco BRIF de la Iglesuela, nueve hidroaviones y otros tres medios adicionales) de Castilla y León, la Comunidad de Madrid y Extremadura. Una intervención que permitió acotar el perímetro del fuego y evitar que se desplazara hacia las escarpadas laderas o, incluso, hacia núcleos poblados. La superficie calcinada estimada es de 17 hectáreas, la mayoría del propio castro de El Freíllo.

Unas horas después de que comenzara el incendio en Candeleda, se inició otro en el municipio de Santa María del Tiétar. Este comenzó a las 19,33 horas del martes y, de nuevo, la rápida intervención de los operarios (la mayoría desplazados por la zona para sofocar el primer fuego) permitió que este no pasara de nivel 0. Aun así, participaron 38 medios (dos técnicos, seis agentes medioambientales, cinco cuadrillas terrestres, 12 autobombas, tres Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales, ocho hidroaviones y dos medios complementarios) hasta que lo dieron por controlado. Este incendio afectó a aproximadamente ocho hectáreas aunque, al igual que ocurre con el de El Raso, ambos continúan en perimetración.

Esta información la aportó el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández, durante la visita que realizó junto al consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Gonzalo Santonja, al castro de El Raso. En la misma también estuvieron presentes el presidente de la Diputación Provincial, Carlos García, y el alcalde de Candeleda, Carlos Montesino. Aunque los dos fuegos se encuentran en fase de investigación, todos los indicios apuntan a que ambos fueron intencionados, principalmente el segundo, el que afectó a Santa María del Tiétar. «Presumimos que la forma de producirse, especialmente el de Santa María del Tiétar, puede haber sido provocado. Estamos viendo cómo en la zona del Alto Tiétar se han producido diferentes incendios y, aprovechando la simultaneidad de medios destinados al incendio de El Raso, el presunto pirómano pudo ver la oportunidad de hacer daño en aquella zona del Tiétar», declaró el delegado territorial.

En términos muy parecidos se refirió José Francisco Hernández al origen del fuego de Candeleda. «Este incendio tiene origen en una zona de baño. La mera lógica nos indica que ahí no tiene por qué haber ningún tipo de maquinaria ni ningún elemento que provoque un incendio de manera accidental. Presuntamente puede ser un incendio intencionado, pero no lo podemos garantizar al cien por cien», explicó. Como indicó, se están produciendo sobre el terreno las labores de investigación para tratar de establecer la causa de los dos incendios.

Por otra parte, el consejero de Cultura, Turismo y Deportes felicitó a los operarios que participaron en el operativo «por estabilizar, controlar y casi extinguir el incendio en un tiempo récord». Santonja recordó la tragedia que suponen los incendios y lamentó que, en muchas ocasiones, detrás se encuentra la mano del hombre, aunque se apresuró a aclarar que «a mí no me corresponde decir que estos fuegos fueran o no intencionados».

El alcalde de Candeleda, Carlos Montesino, destacó la labor de los bomberos voluntarios del municipio en la rápida intervención «a pesar del fuerte viento que había». Una vez que el incendio se dé oficialmente por extinguido, comenzarán las labores de reconstrucción del yacimiento arqueológico de El Freíllo, que contará con el respaldo de todas las administraciones.