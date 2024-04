David Galán vio Matusalén con alumnos de la Escuela de Artes

Un grupo de alumnos de la Escuela de Artes de Ávila tuvieron la oportunidad el pasado lunes de asistir en los Cines Bulevar a la proyección de la película Matusalén acompañados por su director, el abulense David Galán Galindo, en una iniciativa organizada por Pilar Iglesias, profesora del centro, en la que también estuvieron presentes otros docentes de la Escuela.

Agradecieron alumnos y profesores la «suerte de poder contar con la generosidad» del director de Matusalén, en lo que fue una «mañana inolvidable» que demostró que es muy cierta esa máxima que defiende que «el cine hay que verlo en el cine».

La mañana, aseguró Pilar, estuvo «llena de carcajadas, de fraternidad y música que hace elevar el ánimo. La comunidad de Arte acompañó 'al Alber' (el protagonista de Matusalén, un rapero inadaptado al que da vida Julián López) en su vuelta a la universidad, siendo siempre 'el Alber', y luchando por seguir siéndolo en un mundo que agobia y dirige la vida de todos».

«Ser auténtico en un mar uniforme complica la consecución de objetivos pero no lo imposibilita. Cuando eres auténtico el tiempo acaba poniendo las cosas en su lugar», reflexiona de forma rápida Pilar, filósofa, al acabar de ver el trabajo del abulense. «Hacía mucho que no me reía tantísimo», manifestó Bárbara, encargada de la materia de volumen y proyectos; «necesitaba reír tanto, lo necesitaba», declara Ana Belén, profesora de Medios Audiovisuales.

David Galán pudo ver parte de Matusalén junto a este público tan especial, al cual dijo que las butacas de Cines Bulevar le recordaban a las del Festival de Cine de Sitges, «donde la pasión por el séptimo arte no se disimula ni un ápice». Risas, aplausos vítores y coros al tema principal de Matusalén se oyeron sin cesar en la sala 1 de los cines abulenses.

Tras el visionado, el alumnado disfrutó de un coloquio y pudo lanzarle cuantas preguntas quiso a David Galán. «Fue un privilegio poder ofrecerles a los chicos y chicas esta experiencia», afirma Pilar, «contar con una persona de esta calidad artística, que no solo, y no es poco, dirige películas y escribe guiones, sino que además tiene novelas, y ahora presenta Pro, un cómic; es un hombre del renacimiento. Lo dicho, es un privilegio. Mil gracias a David, a Enrique, gerente de los cines, a Alicia, por su paciencia, y a toda la comunidad educativa de la Escuela. Ojalá el próximo año podamos seguir».