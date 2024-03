Homenaje "a todas las mujeres que sostienen la sociedad"

El Partido Popular de Ávila se unió a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este 8 de marzo, con la lectura de un manifiesto en su sede con el que quiso rendir homenaje «a todas las mujeres que, día a día, sostienen nuestra sociedad y a todas las mujeres valientes que han luchado incansablemente a lo largo de la historia por nuestros derechos».

Los populares abulenses quisieron que pusieran voz a este manifiesto dos mujeres, afiliadas de base y madres:Mayte Veneros, madre de familia numerosa;y Teresa Meneses, madre de familia monoparental, en un acto que contó con la presencia, entre otros, del presidente del PP de Ávila, Carlos García, el secretario autonómico de PPCyL, Francisco Vázquez, y la secretaria de la Ejecutiva Nacional de Familia, Patricia Rodríguez.

En el manifiesto se recalca que «el compromiso del Partido Popular con la igualdad de hombres y mujeres se manifiesta en diferentes objetivos» y se afirmó que «nunca habrá igualdad sin libertad». A su vez, se insiste en que «seguiremos liderando la lucha hacia la eliminación de la brecha salarial asociada a la maternidad», así como promoviendo medidas «para garantizar la conciliación de la vida laboral y familiar de padres y madres», «presentando a todos los niveles medidas para garantizar el accesso a una educación 0-3 universal y gratuita».

También recoge el manifiesto el compromiso para trabajar «incansablemente para garantizar un acceso equitativo a la educación de calidad en todos los niveles» y para promover «la independencia económica de las mujeres».

De igual modo, el PP se compromete a «seguir trabajando en la eliminación de todas las formas de violencia de género, incluida la trata con fines de explotación sexual». En este sentido, desde el PP de Ávila se reivindica el «Pacto de Estado contra la violencia de género, que impulsó el PP, que ha sido una iniciativa fundamental en esta lucha, pero su gestión no ha sido eficaz» y reclama que «debe ser aplicado en todos sus términos, su presupuesto gestionado de forma adecuada, destinando los recursos necesarios a la protección y prevención, y por eso sabemos que es imprescindible concluir su evalución y promover su renovación».

Al mismo tiempo critica la ley del 'Solo Sí es Sí' que, a su juicio, «en vez de resarcir el daño, ha desprotegido a las mujeres, revictimizando a las víctimas» y expresan su compromiso de «seguir luchando por fortalecer los servicios de protección y apoyo a las víctimas».

Durante el acto también tomó la palabra el presidente del PP de Ávila, Carlos García, que resaltó el «papel fundamental» que debe jugar la mujer en la sociedad, así como de la conciliación de vida familiar y laboral, destacando el impulso del servicio gratuito Crecemos en la provincia de Ávila gracias a la colaboración de la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial. Carlos García defendió que «la política social es una política que no entiende de partidismos, que no entiende de ideologías, entiende de compromisos y desde el PP queremos decir alto y claro que no solo una efeméride debe recordarse el 8-M, sino que debe celebrarse todos y cada uno de los días, desde el respeto y desde la empatía, desde la igualdad».

Por su parte, Patricia Rodríguez afirmó que el PP «cada 8-M se reúne, se une y se fortalece en las reivindicaciones de la igualdad por los derechos de las mujeres». Rodríguez recordó que este año han querido poner el foco en el tema de la conciliación y la corresponsabilidad, y apuntó que los datos indican que «aún hay mucho camino por hacer», poniendo como ejemplo el tema de la brecha laboral, que afecta a las mujeres a partir de los 30 años, en el momento en que deciden ser madres. «Necesitamos revertir ese invierno demográfico al que estamos sometidos, en Ávila ha habido menos nacimientos, pero para eso tenemos que poner en valor políticas útiles, que ayuden a las mujeres a decidir ser madres, a elegir el número de hijos que quieren tener», afirmó.