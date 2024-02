Los búcaros colocan a Guisando en el mapa

Guisando ha vuelto a centrar las miradas gracias a los XXXIII Premios Gredos. El bello municipio (el Nobel de Literatura Camilo José Cela llegó a decir que "Guisando es, quizás, el pueblecito de más bellas vistas de España") recibió la visita de personalidades y famosos como consecuencia de unos galardones que, desde esta edición, pasan a ser bianuales. El alcalde y promotor de los premios, José Miguel Blázquez, afirmó que esta iniciativa tiene vocación de «potenciar Gredos, Guisando y Ávila». La entrega contó con una nutrida presencia de autoridades abulenses como el presidente de la Diputación, Carlos García o el senador popular Juan Pablo Martín.

El director del Diario Marca, Juan Ignacio Gallardo (muy vinculado a la provincia por motivos familiares), y el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, recogieron su búcaro como reconocimiento a su trayectoria profesional. El político recibió el galardón como «un honor y una sorpresa, porque la llamada me llegó cuando ya había abandonado la política». En su primera visita a Guisando, Sémper se quedó fascinado por la belleza del pueblo y por la hospitalidad de su gente y puso como ejemplo al también premiado David Ortega, cofundador de la empresa Dados Seguridad Integral, «un empresario hecho a sí mismo», en palabras del político popular. «Creo que me han concedido el premio por mi forma de entender la política y por la manera que tengo de defender mis ideas: vehemente, pero educada. Me gusta la vocación de trasversalidad y entendimiento de estos galardones», declaró Borja Sémper.