Semanas de competición para la jugadora profesional abulense Marta Muñoz, con doble compromiso en este final de agosto e inicio de septiembre. El primero de ellos, cita del Tour Europeo de Golf de Segunda División –Let Access Series– con la celebración del Get Golfing Women's Golf Championship disputado en Inglaterra, en el campo The Club at Mill Green, donde la abulense finalizaba en el puesto 95. La segunda de las citas la llevó a Burgos, con la disputa del Recoletas Salud IV Campeonato de Castilla y León de Profesionales incluido en el Circuito Profesional de la PGAde España, en el que lograba el puesto 57. «Toca volver a casa y coger sensaciones con el put y mis tiros a bandera» valora tras estas dos citas deportivas.