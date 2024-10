La obra fotográfica de Arturo Prieto llena durante todo el mes de octubre la sala de exposiciones de la Biblioteca Pública de la Junta de Castilla y León, una muestra con la que este fotógrafo abulense vuelve a un espacio que ya le ha acogido en más ocasiones (la primera vez hace diez años) para mostrar al público una serie de 'Estudios sobre el paisaje' en los que hay narración visual y también juego de metáforas.

El contenido de esta exposición, resumió Arturo Prieto, es «recoger un poco las series de trabajo sobre el concepto del paisaje que he ido realizando en los últimos años, desde la perspectiva de la investigación artística y siempre centrado en la búsqueda de una representación contemporánea del paisaje, un poco en paralelo a lo que estoy investigando para la mente existencial».

Entre las imágenes seleccionadas para estos 'Estudios sobre el paisaje' hay ejemplos de naturaleza como tal y también de naturaleza afectada-intervenida por el ser humano, una mezcla que tiene su razón de ser, explicó, en su intento de «romper un poco esas dicotomías tradicionales del paisaje, sobre todo de herencia romántica, en las que parece que lo natural lucha contra lo artificial, contra lo humano, y por eso aquí lo que he querido es buscar las conversaciones, las hibridaciones entre uno y otro, entre paisaje natural y ser humano».

Para desarrollar su discurso visual, siguió explicando «trabajo desde lo conceptual, parto del concepto de paisaje y desde ahí voy desarrollando los distintos proyectos. Me gusta decir, con una frase que no es mía, que las fotografías bien valen mil preguntas, y me gusta plantear los proyectos desde esa perspectiva, desde la que signifique que las fotos planteen las preguntas más que dar las respuestas».

A buen seguro que los visitantes se preguntarán qué hacen fotografías de una llave inglesa o de una chapa en una exposición sobre el paisaje, respuesta que anticipa Arturo Prieto explicando que «están ahí porque son objetos encontrados en el terreno y por eso forman parte de esas historias que ocurren en el lugar y que también construyen el lugar». Como juego de similitudes destaca en algunas fotos la delimitación de una pequeña porción de terreno como si estuviese acordonado por la policía y fuese «la escena de un crimen, porque, tal y como dijo Walter Benjamin, hay ahí algo de desaparición».

