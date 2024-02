«Necesitamos muchos valientes que apuesten por el medio rural»

«Estamos deseando que haya muchos valientes que apuesten por el medio rural». Así lo manifestó este miércoles el alcalde de El Barraco, José María Manso, en la entrevista que Patricia Carrera, directora de La8 Ávila, le efectuó en el informativo de la cadena abulense, que en la jornada de ayer se desplazó esta localidad abulense para su emisión.

Durante la entrevista, que se celebró en el Museo de la Naturaleza Valle del Alberche, Manso hizo un análisis de la situación en la que se encuentra El Barraco, de sus principales proyectos de futuro y también de sus preocupaciones, como pueden ser los incendios, que representan una de las grandes amenazas de una localidad donde su riqueza natural es uno de sus grandes valores. Manso reconoce que en su localidad se están impulsando grandes proyectos empresariales y el Ayuntamiento también está aportando su granito de arena. «Yo creo que el apoyo de las localidades siempre está ahí, en la medida que los ayuntamientos podemos ayudar. Y lo que estamos deseando es que haya muchos valientes que apuesten por el medio rural. Porque es complicado y entonces para mí son unos valientes», asegura Manso.

El alcalde de El Barraco recalca que El Barraco, «teniendo en cuenta que es el pueblo con mayor cabaña ganadera de nuestra provincia, ha sido siempre un pueblo de ganaderos y agricultores, lógicamente, aunque cada vez menos». En este sentido, Manso puntualiza que «no porque se produzca menos, que a lo mejor se produce más, sino que el sector primario necesita menos mano de obra, porque lo que antes hacían veinte, ahora lo hace uno. Todo ha cambiado y cada vez se requiere menos mano de obra».

No obstante, la actividad productiva en El Barraco se ha diversificado, y según recalca Manso, «hoy en día ya se vive de otras muchas cosas, de las segundas residencias, y del turismo». Así apunta que «hay muchas casas rurales. Será uno de los pueblos donde haya más casas rurales de toda la provincia», y recordó que el director de la Institución Gran Duque de Alba le precisó que «seguramente era el pueblo con más casas rurales de la provincia, teniendo en cuenta las del Valle de Iruelas, ubicadas en El Barraco».

Haciendo un recorrido por los 32 años que lleva como alcalde de El Barraco, uno de los proyectos en los que se centró la atención fue la residencia de mayores, que a día de hoy se autofinancia. «Yo siempre digo que quizá es el mejor proyecto que hemos llevado a cabo desde el Ayuntamiento. Hay que tener en cuenta que cuando la hicimos no había ninguna residencia en El Barraco, y por el servicio que presta, porque presta un buen servicio a los residentes, pero ayuda fundamentalmente a las familias, porque si no muchas veces las familias tienen problemas y no saben qué hacer con los mayores», asegura Manso.

De cara al futuro y los principales objetivos para esta legislatura, el alcalde de El Barraco afirma que «objetivos siempre tiene uno muchos, lo que ocurre es que yo siempre digo que hay veces que quieres escoger alguna que no pasa. Los trenes para mí son las subvenciones, que son las que nos ayudan muchas veces a llevar a cabo determinados proyectos. Ahora tenemos ese gran proyecto que es el de cubrir la piscina municipal, pero lógicamente necesitamos que pase ese tren al que he hecho mención , porque si no es una inversión excesivamente grande para el Ayuntamiento», que supera el millón de euros.

Manso también se refirió a otros proyectos que se pueden llevar a cabo con «otras fórmulas y que son más digeribles para el Ayuntamiento de El Barraco». Yluego, añadió, «tenemos cosas pendientes, como puede ser el tema de la fibra, que no depende de nosotros y que nos está originando que haya mucho malestar y muchas reivindicaciones por parte de los vecinos». Sobre este asunto, Manco precisa que «creo que todo está a punto de caer, porque hay unas fechas límites para dar ese servicio por parte de las empresas, pero a ver si llega».

Durante la entrevista, Manso también abordó el tema de los incendios, donde uno de los objetivos fundamentales para impedirlos es «limpiar todos los montes». «Haría falta más dinero del que disponen las administraciones, porque no son solo los montes públicos, son también espacios privados donde hay particulares que no pueden llevar a cabo esa limpieza porque eso es mucho más que lo que valen las fincas. Nosotros tenemos una preocupación especial por el monte de la Cebrera, el monte que tenemos encima del pueblo, que seguro que no es el mejor monte del mundo, pero para nosotros es un monte emblemático. Es nuestro productor de oxígeno, y sí recabamos la ayuda de la Junta de Castilla y León para, de alguna medida, si no puede limpiarse todo elmonte, que se hagan grandes cortafuegos para que, en un momento dado, si tenemos un fuego podamos evitarlo con rapidez y con los medios adecuados».

Finalmente, Manso tuvo unas palabras sobre el Museo de la Naturaleza Valle del Alberche, «un magnífico museo que la Fundación Eroski, por ejemplo, lo valora entre los diez o doce mejores museos de medio ambiente y naturaleza de España, hecho que para nosotros es un orgullo». Yprecisó que «hay que venderlo de cara a que necesitamos que venga mucha gente a verlo para que no se haga tan cuesta arriba económicamente para las arcas municipales».