«Es necesario que haya intérpretes en lengua de signos»

Cuenta José María Arribas, aunque él no lo recuerda, que siendo pequeño, con poco menos de cuatro años, sus padres se dieron cuenta de que detrás de lo que creían era un niño distraído que no prestaba mucha atención cuando le hablaban había una pérdida auditiva importante. «Del 85 por ciento», apunta el presidente del Centro Cultural de Personas Sordas de Ávila quien nada más comenzar la conversación precisa que sorda es la palabra adecuada para referirse a quienes como él no oyen o tienen dificultades para oír y tratando de erradicar la definición de sordomudo que de forma errónea y durante muchos años se ha dado a las personas con pérdida auditiva.

Unas 12.200 personas en Castilla y León, apuntan desde la asociación abulense, tienen pérdida auditiva lo que, como explica Arribas, va desde la sordera profunda, en la que el sujeto convive con el más absoluto de los silencios, hasta la hipoacusia, como es su caso, y que puede estar presente desde el nacimiento o aparecer a lo largo de la vida debido a distintos motivos, tanto biológicos o genéticos como externos.

Todos, tanto los sordos profundos como los que tienen pérdida auditiva, comparten el mismo problema: el de «la comunicación», como apunta Arribas con la vista puesta en este sábado, día en el que la Confederación Estatal de Personas Sordas, a la que pertenece el Centro Cultural de Ávila, conmemora la Semana Internacional de las Personas Sordas, una celebración ideada por la Federación Mundial de Personas Sordas (WFD) en la década de los 50 y organizada, desde entonces, por las asociaciones de personas sordas de cada país. En el caso de Castilla y León, el acto central de esta conmemoración tendrá lugar este sábado en Salamanca y al mismo asistirán miembros del Centro Cultural de Personas Sordas de Ávila.

Facilitar que todas las personas con pérdida auditiva, o ausencia de ella, aprendan la lengua de signos, así como que la misma se enseñe también a personas oyentes, es una de las demandas de las asociaciones de personas sordas. «Es necesario que haya intérpretes que faciliten la comunicación», sostiene Arribas que pone como ejemplo las dificultades que una persona sorda tiene cuando acude a una consulta médica, a presentar una denuncia ante la Policía o a realizar un trámite administrativo por la falta de técnicos que manejen la lengua de signos. Esto limita, lamenta, que en estas situaciones las personas sordas puedan ser completamente autónomas. «Si no hay intérprete, lo que por otra parte es lo más habitual, todo se complica», reconoce el presidente del Centro Cultural de Personas Sordas de Ávila al hablar de las dificultades con las que en su día a día se encuentran las personas sordas. Unas dificultades, precisa, que también encuentran los sordos a la hora de socializar y de disfrutar del ocio y de las que muchas veces la sociedad no es consciente simplemente porque «la sordera, a diferencia de otras discapacidades, no es físicamente tan evidente».

reivindicaciones. «Las personas sordas en la sociedad parece que seamos opacas», lamenta Arribas al hablar de un colectivo muy numeroso que por desgracia cuenta con muy pocas ayudas. Habla, por ejemplo, de los audífonos que utilizan algunas personas con hipocausia y cuyo precio se eleva a varios miles de euros, lo que no todas las personas con pérdida auditiva pueden asumir. Por eso, una de las reivindicaciones de este colectivo pasa por «asegurar el acceso de las personas sordas a las prótesis auditivas y a su mantenimiento sin que su situación económica sea un impedimento».

«Asegurar la incorporación de los y las profesionales sordos/as en la enseñanza y traducción de la lengua de signos como transmisores más idóneos de esta lengua» es otra de las demandas de las personas sordas que también, y para facilitar esa comunicación, piden «disponer de servicios de interpretación y videointerpretación en lengua de signos gratuitos y de calidad en todos los ámbitos de la vida», a la vez que «dar respuesta en materia académica a la escasez, cada vez más pronunciada, de intérpretes de lengua de signos». Igualmente, y entre otras reivindicaciones, centros culturales como el de personas sordas de Ávila reclaman «disfrutar de una educación equitativa, inclusiva y de calidad a través de una atención temprana integral que contemple la lengua de signos» y «favorecer la inserción e inclusión laboral de las personas sordas».