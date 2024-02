Devoluciones fiscales para antiguos cotizantes de mutualidades

CCOO de Ávila celebró este miércoles una asamblea para pensionistas y jubilados en la que se les informó de las devoluciones fiscales a las que se podrán acoger aquellos pensionistas que cotizaron en las décadas de los sesenta y los setenta del pasado siglo en las antiguas mutualidades laborales, asamblea que contó con la presencia del secretario general de la Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de CCOO, Juan Sepúlveda Muñoz, la secretaria general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO-CyL, María Soledad García García, la responsable del Sindicato Provincial de Pensionistas y Jubilados de CCOO Ávila, Isabel Casillas, y el secretario general de CCOO Ávila, Óscar García.

Este situación, según explicó Juan Sepúlveda, afectará sobre todo a trabajadores del sector industrial y de la banca que cotizaron entre los años 1967 y 1978, ya que recientemente se han conseguido avances que facilitan el reconocimiento de estos mutualistas por parte de Hacienda. En Ávila no están cuantificados los trabajadores que se puedan ver afectados, pero desde CCOO se estima que en toda España son 5 millones de pensionistas lo que podrían estar en esa situación y que la cuantía total de las devoluciones puede llegar a 1.000 millones de euros.

Juan Sepúlveda explicó que las primeras reclamaciones que acabaron en el Contencioso Administrativo fueron de trabajadores de Telefónica y posteriormente de la banca, que se les acabó dando la razón. A partir de ahí desde CCOO «empezamos a mover el tema fundamentalmente en industrias navales». El problema que se planteaba es que se ha reconocido la disminución de la base imponible de la declaración de la renta para los mutualistas hasta 1978 y, según recalcó, «Hacienda exigía que se debía certificar que habían sido mutualistas», pero «eso solo se podía dar en las grandes empresas que todavía se mantienen activas», porque «muchas empresas han desaparecido y otras se niegan a hacer esa certificación». El pasado 24 de enero, después de un arduo trabajo, lograron que Hacienda aceptara la vida laboral que aporta la Seguridad Social para verificar esa certificación. Así, según explicó Sepúlveda, la Seguridad Social le va a traspasar a Hacienda sus archivos, donde consta que se ha sido mutualista. Eso «va a exigir que en la página web de Hacienda, el mutualista tenga que autorizar a que pueda usar esos datos y, a partir de ahí, Hacienda va a revisar cuatro años, desde 2019 hasta 2022, incluso podrá elaborar el borrador de 2023 contemplando esa casuística». Posteriormente, Hacienda «comunicará a la Seguridad Social que en las próximas percepciones que se tengan de años venideros ya se contemple una menor retención».

Sepúlveda puntualizó que para acogerse a esas devoluciones se están produciendo algunos problemas a los que se está tratando de dar respuesta, como que una gran parte de los mutualistas han entregado reclamaciones incompletas y están pendientes de resolución. También hay personas que no han hecho la declaración porque no la tenían que hacer por el nivel de ingresos que tenían, pero sí tuvieron retención y ahora, «a petición del mutualista», podrá pedir su revisión para que en el caso de que le salga favorable, la pueda hacer. A su vez, recalcó que para evaluar esa situación no se va a tener en cuenta toda la vida laboral sino «los últimos 35 años cotizados».