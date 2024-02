Diputación centra el debate en el campo con 'sí' a 2 mociones

El campo fue el tema central tratado en el Pleno de febrero en la Diputación de Ávila, con dos mociones aprobadas, presentadas por Partido Popular y Vox, y una del PSOE rechazada, en este caso más relacionada con los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030, que fue también punto de debate en las otras dos propuestas.

La primera moción que salió a favor fue la presentada por el Partido Popular, que recibió los apoyos del diputado no adscrito y el de Vox y el rechazo de PSOE y Por Ávila, por lo que se aprobó con 15 votos a favor y diez en contra. En ella se mostró el apoyo al sector primario en la provincia de Ávila, a sus agricultores y ganaderos, reivindicando su «importancia en el desarrollo de nuestra localidad y comunidad autónoma, tanto desde el punto de vista productivo, económico y social». También apoyar el plan de choque de 15 medidas incluido en la iniciativa para hacer frente a la crisis del sistema agrario y agroalimentario español y solicitar a la junta que inste al Gobierno de España a que «adopte estas medidas con la mayor brevedad posible». Entre los puntos incluidos en el plan de choque estaban, entre otros, reivindicar el carácter estratégico del sistema agroalimentario español, garantizar la producción de alimentos en Europa, exigir un informe previo de impacto en la economía rural aparejado a cualquier norma que se apruebe, flexibilización de la PAC, un Pacto Nacional del Agua o revisar el Plan de Seguros Agrarios.

En el debate de esta moción, Carlos Jiménez, diputado no adscrito dejó claro su apoyo, como también lo hizo el representante de Vox, Fernando Toribio, que acudió con una camiseta en contra de la Agenda 2030 que se ofreció a regalar a los diputados del PP.

El primer 'no' llegó por parte de Por Ávila porque defendió que habían propuesto una declaración institucional conjunta por parte de todos los grupos con las «reivindicaciones del campo español», que cree que era el camino que había tenido que seguirse.

Y el otro rechazo fue por parte de los diputados del PSOE que hablaron de «demagogia» en la propuesta, entre otras cosas porque se impugnaba la PAC, dijo su portavoz, María del Carmen Iglesias Parra, cuando fue aprobada por el PP en Europa. «El Gobierno siempre ha tratado de proteger al sector agrícola y ganadero», insistió, aunque también reconoció que hay «margen de mejora», a la vez que insistía en que «ni la sequía ni la guerra de Ucrania las ha creado el Gobierno de España».

Ya con el 'sí' a esta propuesta, se llevó a debate otra moción sobre el campo, en este caso de la mano de Vox, que también consiguió los apoyos necesarios tras una pequeña modificación a propuesta del Partido Popular. En este caso el apoyo llegó por parte de PP, Vox y el diputado no adscrito (15 votos) y se mantuvieron en contra Por Ávila y PSOE (10 votos).

En la exposición de motivos se incluyeron muchas críticas al Pacto Verde Europeo y la legislación que afecta al sector primario, hablando incluso de «desarticulación» del mism». Por ello proponía instar al Gobierno de España a la derogación de las políticas inspiradas en el Pacto Verde Europeo en la Agenda 2030 que perjudiquen al sector agrario «dadas las graves consecuencias para el sector primario abulense». En un principio la propuesta era la derogación de «todas las políticas» pero, a petición del PP, se cambió a aquellas que perjudicaran al sector agrario.

El acuerdo también incluyó instar al Gobierno de España y a las comunidades autónomas a «tomar las medidas necesarias para garantizar nuestra soberanía alimentaria, la eliminación de la competencia desleal y el fortalecimiento del principio de preferencia comunitaria» y apoyar una revisión de la PAC y acuerdo comerciales con terceros países para evitar la importación de productos que no cumplan las exigencias fitosanitarias «impuestas a nuestros productores» y no ratificar ningún acuerdo que desproteja al campo abulense. La moción también añadía el apoyo y respeto a las protestas del mundo rural.

Los argumentos en el debate fueron parecidos a los que habían dado en la moción del Partido Popular, aunque desde el PSOE se mostraron más críticos y hablaron de una «moción en serie»? y también trasladaron las críticas a la Junta de Castilla y León.

moción del psoe. De alguna manera relacionada, quizá no de forma tan única con el mundo del campo pero sí con la Agenda 2030, se presentó una moción por parte del PSOE para instar a la Junta de Castilla yLeón al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible previstos en la Agenda 2030. No consiguió los votos necesarios puesto que sólo logró el apoyo de Por Ávila, la abstención del diputado no adscrito y los votos en contra del PP y Vox.

En la parte de resolución, lo que proponía la moción era instar a la Junta de Castilla yLeón a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible previstos en la Agenda 2030, consignar en el próximo proyecto de presupuesto la cantidad de 150 millones de euros de ayudas directas al sector agrícola y ganadero y «dotar de inmediato los recursos humanos, materiales y administrativos necesarios para garantizar la simplificación en la tramitación y acceso a las ayudas de la PAC».

«De la Agenda 2030 es falso hasta el preámbulo», llegó a decir el portavoz de Vox en su intervención que habló de una «agenda de las élites para las élites» mientras que desde el PP se criticó que parecía que se acusaba a agricultores y ganaderos del cambio climático (lo negaron desde el PSOE) y se defendió que Castilla y León es la comunidad que mejor está gestionando la PAC.