Las Escuelas Católicas aglutinan el 23% de la escolarización

La organización de Escuelas Católicas de Castilla y León, la mayoritaria en cuanto a colegios concertados de la Comunidad, ha hecho balance del inicio del curso 2024-25 un mes después del regreso a las aulas. En Ávila, este análisis se ha producido en el Colegio Santísimo Rosario de la capital (coincidiendo con el día de su festividad) y ha contado con la presencia del secretario autonómico adjunto de la organización, Leandro Roldán, y el delegado provincial de Escuelas Católicas en Ávila, Pablo Martín.

Según los datos que manejan, 5.518 estudiantes se forman durante este curso en los nueve centros concertados que existen en todo el territorio abulense, lo que supone un 23% de la escolarización total. Además, da trabajo a 568 profesionales en la provincia. Estos centros son el Diocesano-Asunción de Nuestra Señora, Milagrosa-Las Nieves, Pablo VI, Santísimo Rosario, Sagrada Familia (estos cinco se ubican en la capital), el Amor de Dios de Arévalo, Divina Pastora de Arenas de San Pedro, Juan XXIII de La Serrada y Santísima Trinidad de El Tiemblo. Esto supone uno menos que el curso pasado, tras el polémico cierre del Colegio Salesianos de Arévalo. En el cómputo general de Castilla y León, la asociación integra, en curso 2024-25, a 171 centros educativos en los que estudian 98.263 jóvenes y da empleo a 9.752 profesionales. Unos datos que suponen el 28% de la escolarización total de la Comunidad.

Entre las 'seminovedades' de este nuevo periodo escolar se encuentra la gratuidad del primer ciclo de infantil (0-3 años), que se incluye en siete de los centros que Escuelas Católicas tiene en Ávila, hasta un total de en torno a 300 alumnos. En Castilla y León se impartirá en 84 centros (el 15%) y dará servicio a 3.200 niños y niñas. En cuanto a la Formación Profesional, tres colegios concertados de la provincia imparten esta especialidad a 236 personas. "Trabajamos para que la sociedad de Ávila tenga esta oferta de una educación en valores, de inclusión, de calidad y con un ideario desde el Humanismo cristiano. Somos una oferta con todo el derecho y toda la necesidad para asegurar la libertad de enseñanza en nuestro país", declaró Pablo Martín.

"La Red de Escuelas Católicas mantiene su compromiso con la mejora del sistema educativo y la defensa de la libertad de enseñanza. Para ello afrontamos desafíos como el descenso de la natalidad o el aumento de la burocracia", comentó Leandro Roldán. A pesar de la bajada del número de nacimientos, desde la organización aseguran que han logrado cierta estabilidad en cuanto a la cantidad de alumnos en sus aulas con respecto al año pasado. De hecho, prevén que solo sufran una caída del 0,1% del alumnado en este nuevo año. No obstante, Roldán también observa una oportunidad en esta circunstancia para aumentar la calidad educativa en Castilla y León.

"La gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil es una apuesta de la Junta de Castilla y León que beneficia a las familias y sirve para avanzar en conciliación familiar. Nuestro deseo sería que, tanto este nivel educativo como el Bachillerato pasara a ser un concierto pleno y no una subvención en el futuro", lamentó el secretario autonómico adjunto de Escuelas Católicas. En este sentido, critica que el Módulo de Conciertos es "insuficiente" para paliar los gastos de los centros. No obstante, agradecen el compromiso de la Ministra de Educación, Pilar Alegría, de crear una Comisión para el Estudio de la Cuantía del Módulo de Conciertos. "Esto implicará algo que no se ha hecho hasta ahora, que es computar cuánto cuesta estudiar en la red pública y en la privada y equiparar todos los módulos necesarios", concluyó Leandro Roldán.