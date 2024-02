El campo, en pie de guerra, colapsa Ávila con sus tractores

«No quiero que me saquéis. No quiero que me saquéis… Aunque no me importaría, porque soy la mujer de un agricultor. Pero no me saquéis...», insistencia de una mujer que hacia las 12,45 horas de la mañana de ayer paseaba por la acera de la vía de salida de Ávila, paralela al río Adaja, muy cerca del camino del vivero por donde en ese momento pasaban los tractores, fotografiados por nuestra compañera Isabel. Esta mujer paseaba junto a una amiga, cuando se encontraron de lleno con uno de los diferentes grupos de tractores que durante buena parte de la mañana y de la tarde de ayer complicaron la vida a los abulenses que utilizaron en ese tiempo el coche para desplazarse a cualquier parte de la ciudad. Los agricultores mostraban de esta forma su indignación por la situación que atraviesa el campo. Lo hicieron de una forma espontánea, convocados a través de las redes sociales. La Subdelegación del Gobierno ha contabilizado hasta 140 los tractores que han participado en esta tractorada, activa durante la mañana y también durante la tarde, que ha dificultado la circulación por distintos lugares de la ciudad y han cortado el tráfico durante varios momentos del día tanto en la A-50 como en la A-20, la circunvalación de Ávila. También ha informado de la participación de otros 400 tractores en distintas localidades de la provincia. A la hora de cierre de esta edición los tractores continuaban por la zona de la avenida de Juan Carlos I.

En el caso de la capital la situación ha generado un gran malestar entre los ciudadanos que avanzaba a medida que el día también avanzaba y que estaban experimentando la impotencia que suponen este tipo de acciones para el ciudadano de a pie. Otra mucha gente, sin embargo, aplaudía a los agricultores cuando pasaban por las calles. Eso, especialmente por la mañana. Porque por la tarde fue otra historia...

Historia de una crónica. Esta crónica supone el relato de la experiencia vivida por dos redactores de este periódico que siguieron a distintos grupos de tractores para comprobar el estado de la circulación en la ciudad.

Tractorada por la capital. - Foto: Isabel GarcíaLos tractores accedieron a la ciudad desde las distintas entradas, tanto por la carretera de Madrid-Segovia, como por las de Valladolid, Piedrahíta-Arenas, Salamanca-Martiherrero. Procedentes de municipios de la provincia de la Moraña, la Sierra, Valle Amblés y la Sierrecilla. La tractorada fue apoyada por algunos ciudadanos que fueron aplaudiendo a los agricultores a medida que fueron pasando por las calles. También hubo conductores a los que no hizo 'mucha gracia' el colapso de tráfico que originaron en la ciudad.

Sobre las once y media de la mañana llegaban a la zona del cementerio los tractores que utilizando la N-403 procedían de distintos puntos de La Moraña. Alrededor de una treintena de ellos fueron accediendo a la ciudad a través del Camino Viejo del Cementerio, para llegar a la Calle Encarnación y desde aquí a la Avenida de Madrid y poner rumbo a distintas vías que circundan la ciudad. Momentos antes otro grupo más numeroso de tractores había llegado a la zona de los Cuatro Postes procedentes de otros pueblos de La Moraña y de la Sierra de Ávila. En este lugar estuvieron esperando la llegada de los otros grupos procedentes de otros puntos de la provincia. Algunos de los integrantes este segundo grupo de tractores accedieron a la ciudad por el puente Adaja y por la Ronda. Otros continuaron por la antigua carretera N-110 hasta la rotonda que da acceso a la vía del puente conocido como Puente del Papa, en la Avenida de Juan Pablo II. En la rotonda anterior coincidieron los tractores que llegaban en ese momento de los pueblos de la zona de la carretera N-110, de la zona del Valle Amblés. Estos últimos continuaron camino por la vieja carretera de acceso a la ciudad, mientras que el grupo más numeroso, que procedía del que se habían reunido en la zona de los Cuatro Postes, continuaron por el vial del puente nuevo del Papa la Avenida de Juan Pablo II y llegar hasta la calle Agustín Rodríguez Sahagún. A este grupo lo seguimos hasta llegar a esta calle. Este grupo había reducido sus unidades hasta los catorce o quince que accedieron a esta vía de la zona sur de la ciudad. Después nos dirigimos hacia la zona centro callejeando y dirigiéndonos por la calle Madrigal hasta la Avenida de Hornos Caleros. Aquí nos encontramos con otro grupo de tractores, que giró en la rotonda que une las calles Paseo de San Roque, Madrigal y Hornos Caleros para regresar por la misma calle en sentido contrario. Callejeado por las vías aledañas a la estación del tren llegamos al paseo de Don Carmelo, donde coincidimos con otro grupo que se dirigía por esta calle hacia la antigua estación de autobuses, para continuar por la calle Avenida de Madrid. Nosotros continuamos por el puente de la Estación para acceder a la Avenida de Juan Carlos I, donde pudimos contemplar a otro grupo que bajaba por esta calle con dirección al centro de la ciudad. Fueron los últimos que vimos, pues de aquí nos dirigimos a la Redacción del periódico.

La situación se complicaría sobre las dos de la tarde, a la salida del trabajo de las empresas del polígono de las Hervencias y de los colegios. Un buen número de padres que tenían que desplazarse en automóviles desde esta zona del polígono a recoger a sus hijos no llegaron a tiempo a los centros escolares. Por lo que tuvieron que buscar soluciones improvisadas. Por la tarde los tractores mantuvieron su dispersión también por la ciudad, sin la incidencia que tuvieron por la mañana, aunque se produjeron cortes de tráfico en la A-20 y en otras partes de la ciudad como es la zona del cementerio, con el consiguiente cabreo de los conductores que tuvieron que sufrir estoicamente esta manifestación de los agricultores y ganaderos que han mostrado de esta forma su protesta por la situación que atraviesa el campo.

El jueves continuarán las manifestaciones de agricultores y ganaderos. En este caso si están autorizadas y han sido convocadas por las organizaciones profesionales agrarias.