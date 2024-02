El PP valora las fiestas de Carnaval como «deficitarias»

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ávila valoró la organización por parte del equipo de gobierno municipal de las fiestas de Carnavales de este año con un «suspenso», catalogándolas, además, como «deficitarias».

Un balance negativo de unas fiestas que terminaban con el tradicional entierro de la sardina, que desde el PP califican como «el entierro de la raspa», calificativo que el concejal popular Alfonso González explicó que «no solo por los recortes más que evidentes que se han producido por parte del equipo de gobierno, si no por toda la gestión que ha conllevado».

Además, González señaló que una vez más la ciudadanía fue la que rescató al equipo de gobierno de su «ineficiencia» y la que hizo que «las fiestas de Ávila estén donde tienen que estar y tengan una identidad» y que, sin embargo, tienen que hacer frente a «la tasa de alquiler de todas las cosas que ellos necesitan para organizarse, que se agrava año tras año». Una valoración que desde el grupo municipal del Partido Popular aseguraron que «es fruto del diálogo con asociaciones, con los vecinos y con todos los barrios».

Sobre el programa de fiestas, Alfonso González apuntó que no cumplía con «su finalidad informativa» porque «no servía para que los ciudadanos pudieran saber qué actividades se iban a realizar». Un hecho que González aseguró que se comunicó pero «no se cambió». Además, con la previsión de lluvia y tras conocer en la comisión correspondiente que no se iba a colocar la tradicional carpa en el Mercado Chico, González aseguró que el grupo popular ofreció «los espacios alternativos donde pudieran celebrarse y lo primero que nos encontramos es que el viernes después de que las peñas estuvieran con la charanga tenían que haber tenido su primera celebración con un DJ en la plaza del Mercado Chico y por la lluvia, que ya se había previsto que iba a suceder, no lo trasladaron».

Por otro lado, también habló de «la baja participación», lo que los populares ya advirtieron porque «las asociaciones y las peñas no habían tenido tiempo suficiente por la convocatoria para presentarse al concurso, ya que les había llegado tarde y solamente tenían 20 días de maniobra». El concejal popular aseguró que los damnificados de los recortes fueron «nuestros mayores en su carnaval, que no han tenido este año chocolatada», recortes que también se produjeron en el entierro de la sardina, donde «tampoco ha habido las tradicionales sardinas».

Por último, Alfonso González tendió la mano desde el PP para «seguir aportando y apoyando, dando ideas para que consigamos unas fiestas de todos para todos, en las que no solamente el pulmón sean nuestras asociaciones, sino que el Ayuntamiento también aporte y genere espacios de identidad para unos carnavales que cada año reúnan más participación».