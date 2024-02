Un Carnaval reivindicativo con el sector primario

"Con el trabajo de mis papis no se juega", era el mensaje que llevaba instalado en un cartel, pegado en el frontal de su tractor en miniatura, un pequeño de poco más de dos años y medio, que lo llevaba con una destreza increíble. Era el primero de los guiños que en la jornada de ayer tuvo el Carnaval de Cebreros de apoyo a las manifestaciones por las reivindicaciones del campo español, que se están llevando a cabo en todas las provincias españolas y especialmente en la nuestra. En el caso del carnaval cebrereño el apoyo a las reivindicaciones vinieron de la mano de dos de las carrozas. La primera con un impresionante tractor de grandes dimensiones, marca 'Barreiros', la célebre marca española que estuvo presente hasta final de la década de los setenta. La carroza ha sido muy oportuna. El grupo comenzó a idearla y a trabajar sobre ella en el mes de octubre del pasado año. La segunda carroza llevaba el nombre de 'Los tintorros del Linar', donde iba el pequeño que mencionábamos al principio, junto a sus padres vestidos de hombres del campo. La carroza emulaba una bodega, con una fuente que iba sirviendo vino de Cebreros de forma continua, que iban entregando en pequeños vasos de plástico a los asistentes al desfile. Entre los componentes de esta carroza, carteles con mensajes de apoyo al campo y a las reivindicaciones que se vienen produciendo estos días como 'Sin agricultura y ganadería la mesa está vacía' o 'En apoyo al sector primario'

Pero el desfile del carnaval local de Cebreros fue mucho más.Por haber, hubo hasta una pedida de mano entre dos componentes de la comparsa 'Lo veo'. Un total de ocho comparsas y dieciocho carrozas se dieron cita en una mañana desapacible, no por la temperatura -que fue muy agradable – sino por la lluvia, que hizo su aparición cuando todavía faltaban algunas carrozas por llegar a la Plaza de España, lugar donde finaliza el desfile.

El desfile comenzó pasado las doce del mediodía. Como es tradicional, lo abría la Banda Municipal de Música, seguida de las integrantes de la Asociación de Amas de Casa y la primera de las comparsas participantes en el concurso, 'Los Persistentes', seguida de la 'Tuna de Montes' y 'La vie Rose', grupo de mujeres con llamativos trajes rosas y con perritos. Una pena que no pudieran completar su actuación porque la megafonía del grupo no llegó a funcionar. 'Los Disney más ochenteros' pusieron el ritmo de esta década prodigiosa, que ahora está tan de moda, al igual que 'La Chica Yeyé'. 'El color del Carnaval', ofreció uno de los trajes más vistosos del desfile. Otro tanto sucedía con 'Lo veo', una especies de guerreros estelares, con escenificación de batallas a pequeña escala. Finalizaba el desfile de las comparsas la bautizada como 'El Sol Naciente-Canvalar 2024', con ambientación del país del sol naciente, que no es otro que Japón.

La carroza de Enrique Vilches abria el grupo de las carrozas. A sus más de noventa años, el mayor de los carnavaleros de Cebreros, sigue cada año dando el do de pecho. Disfrazado a la antigua usanza, con traje de pana y abarcas. La carroza llamada 'La vida en Cebreros hace 60 años' mostraba un recorrido por el carnaval de Cebreros de hace 60 años. El mismo Enrique Vilches animaba desde la megafonía a las cebrereñas a sacar de los baúles, los manteos, los mandiles y las peinetas para utilizarlos en el baile del martes de Carnaval. A la carroza de Enrique Vilches le seguía 'Había otra vez', una carroza con ambientación circense y los 'Cachitos de nuestro carnaval' mostraba una amalgama de disfraces y la carroza con dos de los monumentos más característicos de Cebreros, la torre de la iglesia y el arco del convento en ruinas. Cambio radical en la siguiente carroza, que llevaba por título 'La Rockolilla no tiene pistolilla', heavy a tope.

'Vigirobix y Asterix en Cebreros', presentaban una ambientación del campamento de la aldea gala sitiada por sus enemigos romanos, con los célebres personajes del cómic francés. En este caso la carroza era una tremenda cazuela en la que se iba preparando la poción mágica. Que en caso de Cebreros esta porción mágica vienen representada por sus excelentes caldos, como reconocían sus protagonistas. Cambio radical en cuanto a la temática en la siguiente carroza llamada 'Bollybeer', ambientación de la meca del cine hindú, pero con otras reminiscencias. 'Los bebés llorones de Cebreros' desfilaron a continuación, con pequeños disfrazados con sus padres y jóvenes con diferentes disfraces y una carroza, que parecía emular a una casita de chupete.

'Los vampis Pichingos' pusieron una nota de humor siniestro con unos disfraces muy llamativos, al igual que su coreografía. 'Wonka Cebrereño' recordaba el célebre personaje ficticio del escritor británico Roal Dahi, representado magistralmente en varias películas. 'Los autóctonos' fue la siguiente carroza, ya mencionada. El siguiente, 'Atrapando sueños' fue uno de los más impresionantes. Un poblado indio, con una espectacular carroza y no menos espectacular la coreografía que presentaron los componentes del grupo. 'Los Vikingos Valhordo' mostraron una casa vikinga y unos personajes de fiero aspecto. Cambio radical con el siguiente grupo, 'Los tintorros del Linar', a los que ya nos hemos referido. 'Los Pescanova' mostraron un gran barco y pescadores.

Una original carroza lo presentó el siguiente grupo 'Enredos indomables'. Con una novedosa presentación de personajes de películas de Disney, preferentemente indomables, con dos heroínas que simbolizan esa rebeldía que pretendían remarcar, 'Brave', la protagonista y 'Rapunzel' la coprotagonista. 'Tócame la gaita' presentaba una supergaita en forma de barco, con personajes escoceses cada uno de ellos con el típico Kit y su gaita correspondiente.

Impresionante fue la 'Mansión Barbie', con todo lujo de detalles y los personajes de la célebre película del año 2023. Finalizó el desfile con la carroza de mayores dimensiones, referida a 'La historia interminable' con el célebre Fujor, el dragón blanco volador como personaje principal y detrás de él monstruo comepiedras. Además, se incorporaban en el grupo los restantes personajes de esta célebre novela.