IU se personará como acusación contra el alcalde de Vita

Hace poco más de un mes que salió a la luz pública el vídeo viral del alcalde de Vita, Antonio Martín, en el que, durante las fiestas patronales de la localidad, profirió unos cánticos "populares" en los que hacía apología de la violación y la pederastia. Una actuación que despertó una ola de indignación por toda España (la noticia saltó incluso a la prensa nacional) y provocó una cascada de denuncias contra el edil. Incluso se pidió la dimisión de Martín y se planteó una moción de censura que no se llevó a cabo y que motivó una serie de declaraciones cruzadas entre el PP (partido por el que se presentó Antonio Martín a la alcaldía de Vita) y Por Ávila, la formación de la oposición.

Cuando parecía que la sociedad ya había olvidado aquel dantesco capítulo, ahora vuelve de nuevo a la palestra por la denuncia de Izquierda Unida, una de las formaciones más críticas desde el primer momento con el "espectáculo" del alcalde de Vita. Esta mañana, varios representantes del partido, encabezados por su coordinador regional, Juan Gascón, y la coordinadora local de IU Ávila, Jimena Manteca, han anunciado ante los Juzgados de Ávila que se presentarán como acusación particular contra Antonio Martín. La decisión llega después de que, tras presentar una denuncia ante la Fiscalía por este caso, el Ministerio Público les comunicara que ya se habían abierto diligencias en el Juzgado número 3 de la capital. "Queremos que se haga un debate judicial con respecto a las actitudes de determinados cargos públicos, en este caso del Partido Popular, de hacer bromas con respecto al tema de la violación. Y también tenemos interés en que haya un debate dentro de la sociedad con respecto a determinados cargos públicos que ejercen su labor lúdica de una manera que no nos parece pertinente", ha expuesto Gascón.

Desde Izquierda Unida lamentaron la postura del PP ya que, ha afirmado el coordinador regional, no se produjo un debate en el propio seno del partido, sino que esperaron a la reacción social para tomar medidas con Martín. "Nos parece relevante que el debate se dé a nivel jurídico y a nivel social y que el Partido Popular no espere a que sea la sociedad quien tome las decisiones", ha manifestado. Gascón, por otra parte, espera que se produzca un cambio en la alcaldía de Vita que acabe con la etapa de Antonio Martín, aunque lo ve "complicado" por la propia dinámica de municipios tan pequeños. "Creemos que el debate puede favorecer el que haya una cultura menos machista entre los cargos públicos. Estas actitudes deben ser reprobadas socialmente. La reprobación social es la más relevante, en la que nosotros incidimos más", ha justificado Juan Gascón.

Además, los representantes de IU se posicionaron en contra de las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, en las que argumentaba que había que quitar hierro al asunto y "ponerlo en su contexto". "Nos parece que la Iglesia no es una institución que tenga ningún tipo de autoridad sobre el abuso a menores. La Iglesia no tiene autoridad moral para decir qué es lo que se tiene que hacer y lo que no. Tenemos que intentar que este tipo de declaraciones se eliminen de la sociedad", ha declarado el coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León. Unos motivos que han llevado al partido progresista a personarse como acusación particular contra Antonio Martín, que no solo se ha enfrentado al juicio público, sino que parece que también tendrá que enfrentarse ante el juez.