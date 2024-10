«La Enfermería militar va un pasito por delante de la civil»

La Universidad de Salamanca y el Ejército continúan estrechando lazos de unión en Ávila gracias a la celebración de la segunda edición de unas jornadas conjuntas pensadas para para dar a conocer la actividad sanitaria de las Fuerzas Armadas mediante un enfoque multidisciplinar.

A la cita - que contó con la presente de ocho oficiales para hablar de todos los ámbitos de la Enfermería en las Fuerzas Armadas en dos mesas redondas y que se completará además con una visita al CuartelGeneral de la UME, asistían- asistía ÁlvaroCapella, subdelegado de Defensa en Ávila, que destacaba la importancia de los enfermeros en el Ejército.

«En las Fuerzas Armadas tenemos organizada la sanidad en unidades. Y ese tipo de unidades van a todas las operaciones tanto en territorio nacional como fuera, acompañando a las unidades militares», comenzaba a explicar. Y aclaraba que en todo despliegue de las Fuerzas Armadas existe un equipo médico, conformado por un médico, un enfermero y un auxiliar. «Y es muy importante el papel de la Enfermería, porque en el aspecto militar va un poquito por delante que la enfermería civil», recalcaba Capella, para el que por este motivo resulta muy importante que los estudiantes de Enfermería de la USAL vean cuál es la forma de trabajar de los enfermeros militares.

¿Y cuál es ese pasito por delante del que habla el subdelegado deDefensa?, le pregunta Diario de Ávila. «Una es la especialidad quirúrgica, que no existe en la vida civil», planteaba el militar, que recalcaba también la prescripción de medicamentos, algo que está al alcance de las manos de los enfermeros militares pero no de los profesionales civiles. «Debido a la dispersión de las unidades en una zona de conflicto es necesario que la reacción sea rápida, entonces el enfermero puede prescribir determinados medicamentos para solventar un problema», reflexionaba sobre la labor de un colectivo que, en la actualidad, está compuesto por unas 600 personas. «Salen anualmente una convocatoria con no muchas plazas, 15 o 20 como mucho, y es muy difícil acceder», compartía Capella, que aplaudía el hecho de que, precisamente, este año la Escuela de Enfermería de Ávila de la USALha aportado un alumno a la Escuela Militar de Sanidad.

«Nosotros damos un primer paso que es divulgar la cultura de Defensa , que es algo que no se trabaja en los centros universitarios que imparten Enfermería. Es un sello distintivo para nosotros», quería recalcar en este sentido María delPilar González Arrieta, directora de la Escuela de Enfermería, para la que actividades como la organizada este miércoles sirve para dar la oportunidad a sus alumnos a conocer realmente lo que son las Fuerzas Armadas a nivel sanitario.

«Yo siempre les digo que cada unidad, ya sea de tierra, mar o aire, les va a poder enseñar un montón de actuaciones que como civiles están reclamando», y se lo decía, como apuntaba Capella, consciente de que «la sanidad militar va por delante de la Enfermería civil».

En este sentido, recordaba cómo esa Enfermería civil se encuentra ahora luchando por la prescripción de medicamentos, algo ya establecido en las Fuerzas Armadas. «Y tienen la especialidad médico-quirúrgica desde hace seis años y nosotros no la hemos desarrollado», se refería también al segundo aspecto diferenciador mencionado antes por el coronel.

«Son un modelo a seguir. Y además nos enseñan a desarrollar nuestras competencias en ambientes más hostiles y difíciles que a los estudiantes les encanta», comentaba la directora de la escuela abulense.

Por su parte, CarlosGarcía, presidente de la Diputación Provincial, destacaba cómo este encuentro sirve para «visualizar la importancia que tiene la enfermería», algo que, recordaba, quedó claro en la pandemia. «Y sobre todo la reivindicación de una profesión con una vocación de servicio infinita», concluía el presidente.

Al acto también asistía el delegado del rector de Relaciones Institucionales,David Díez.