El Diocesanos roza la sorpresa en Las Salinas

Tordesillas.

Maxi, Joni, Colás (Carlos Luengo, 46'), Abraham, Villa (Aníbarro, 61'), Héctor (Conejo, 46'), Fer, Dani Diez (Héctor Blanco, 87'), Hugo Guzón (Miguel Hernández, 46'), Torres, Chatún.

Diocesanos.

Mario Velayos, Garri, Nacho Peral, Josito, Sergio Nogal, Pablo Negro (Robles, 61'), Camilo, Ibra (Mayorga, 82'), Miguel Muñoz (Fer, 61'), Falá y Guille Velayos (Docar, 62').

Árbitro.

Gámez Illera.

Mostró cartulinas amarillas a los locales Abraham, Héctor y Fer; y a los visitantes Josito, Falá y Guille Velayos.

Goles.

1-0 (22´) Chatún. 1-1 (39')MiguelMuñoz. 1-2 (47')SergioNogal. 2-2 (66')Torres.

Incidencias

Encuentro correspondiente a la joranda 20ª de Tercera disputado en Las Salinas.

El Colegio Diocesanos se quedó con las ganas de dar la sorpresa en Las Salinas pero se llevó arrancó un punto en una salida difícil, habida cuenta de que el Atlético Tordesillas, tercero, es uno de los equipo más potentes de un Grupo VIII en el que el equipo colegial quiere seguir al año que viene. De ahí la importancia del resultado para los colegiales y de ahí la importancia que tenía también el partido para los locales en una pelea por el segundo puesto con el Júpiter Leonés que mantiene por un puto.

Con un escenario así, lo que se disfrutó en Las Salinas fue un partido de muchas alternativas en un marcador en el que los colegiales llegaron a verse por delante durante un buen rato en la segunda mitad.

La primera ocasión clara del partido fue para los abulenses, cuando el cronómetro señalaba los 11 minutos de partido, en un buen disparo de Ibra desde la frontal del área pero no logró batir la meta local. Tres minutos más tarde eran los vallisoletanos los que tenía la primera a su favor en un remate tras un saque de esquina, pero Mario Velayos interceptó bien el esférico evitando el peligro. Acabaría llegando el gol para los locales mediada la primera parte con un disparo cruzado de Chatún, cayéndose, que se coló por el segundo palo de la portería visitante. Sin embargo los visitantes intentaron nivelar la contienda y forzaron jugadas a balón parado. Antes del descanso llegaría el empate, obra de Miguel Muñoz, precisamente un ex del Tordesillas, en un disparo sin aparente peligro pero que el guardameta local, Maxi, no acertó a atajar cuando lo tenía todo a su favor. 1-1 en el marcador y primer gol del delantero colegial esta temporada.

En el descanso el Tordesillas hizo tres cambios en busca de desnivelar el choque a su favor. Sin embargo inmediatamente después de regresar al terreno de juego los amarillos se adelantaron en el marcador, esta vez por mediación de Sergio Nogal, en un disparo cruzado desde la izquierda de su ataque. El gol encajado enrabietó a los locales, que se lanzaron en busca del empate.Lo lograron mediada la segunda parte por medio de Torres, que remató a placer (2-2) en segunda instancia tras una falta botada por Carlos desde la banda derecha. Los vallisoletanos dispusieron de ocasiones para haberse llevado la victoria, fundamentalmente con protagonismo de Chatún, pero entre las buenas intervenciones del guardameta abulense, Mario Velayos, y la falta de puntería, el marcador ya no se movió más y el empate a dos que reinaba se convirtió en definitivo.