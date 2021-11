La lava del nuevo delta baja a 10 metros por segundo

El río de roca fundida que alimenta el nuevo delta de lava de la costa de Tazacorte, en La Palma, baja a una velocidad de 10 metros por segundo a su paso junto a la montaña de La Laguna, su último gran obstáculo antes de precipitarse ladera abajo hacia los acantilados, informa Involcán.

El Instituto Volcanológico de Canarias ha publicado en su cuenta de Twitter un vídeo grabado desde la montaña de La Laguna en el que se aprecia cómo la colada fluye ligera a los pies de esa elevación.

La colada de lava se mueve a unos 10 metros por segundo en la base de Montaña La Laguna / Lava flow moves at 10 meters per second at the foot of Montaña La Laguna pic.twitter.com/Y6TdbyhWb5