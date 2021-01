Problemas en prácticamente toda la red de carreteras

Prácticamente toda la red de carreteras que atraviesa por Ávila, ya sean vías nacionales, regionales o provinciales presentan numerosas dificultades en el tráfico y obligan al uso de cadenas, además de estar cerradas al tráfico pesado. Ya lo presentaban a última hora de la tarde del viernes, para cuando estaba activado el aviso amarillo por parte de la Aemet por acumulaciones de nieve de hasta 8 centímetros; al relevo llegó a medianoche el aviso naranja para toda la jornada de hoy por acumulaciones de hasta 20 centímetros. La situación obligó por tanto a embalsar camiones en cuatro áreas de Ávila, concretamente en Adanero y Arévalo, en la A-6 donde había respectivamente parados 15 y 157 camiones; también en Ávila en la N-100, con 70 camiones y en la A-50, con otro medio centenar. Es decir a las 8 horas de hoy había cerca de 300 camioneros parados en tierras abulenses al no poder circular por las consecuencias de la borrasca Filomena. Es por eso que a las 22 horas, tal y como se apuntó desde la Delegación de Gobierno que después de comenzar a embolsar camiones en la A-6 Kilómetro 124(Arévalo) y habiendo alcanzado el 27% de la capacidad del aparcamiento, el subdelegado del Gobierno en Ávila solicitó la activación del Protocolo de Gestión a la Atención a Personas Bloqueadas o Retenidas en Carreteras de Castilla y León ante una Situación Declarada de Emergencia por Fenómenos Meteorológicos Adversos, firmado el 1 de diciembre entre el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, y el Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para atender las necesidades de los 150 transportistas allí parados por los efectos de la borrasca #Filomena.

Por ese motivo se activó la Fase de Emergencia del Protocolo de Vialidad Invernal en la meseta abulensa desde entonces. No hay que olvidar que la emergencia es la última de las tres fases previstas después de alerta y preemergencia) . También a esa hora se activó la de preemergencia tanto en el Sistema Central de Ávila como en el de Segovia.

La borrasca Filomena ha seguido avanzando, la nieve sumando centímetros y eso significa que como decíamos todas las carreteras de la provincia precisen cadenas, así que siguiendo las recomendaciones de las autoridades lo mejor es no salir.

Casi todas las vías se encuentran en nivel rojo de circulación y eso significa lo siguiente: La carretera está cubierta de nieve, se prohíbe circular a vehículos articulados, camiones y autobuses, sólo se permite circular con cadenas o neumáticos de invierno a 30 km/h y no se debe adelantar un vehículo inmovilizado si no estás totalmente seguro de poder continuar. Es la situación más grave antes del nivel negro y algunos tramos abulenses de la red secundaria como en las carreteras AV-503, AV-913 y AV-932 se encuentran en esta última tesitura. SIgnifica que hay mucho espesor de nieve en la calzada, con este nivel está prohibida la circulación, hay alto riesgo de quedarse inmovilizado y si te quedas bloqueado, debes usar la calefacción y no salir del vehículo si no hay un refugio, además, para no obstaculizar la vía (por ejemplo al quitanieves), debes dejar el vehículo lo más orillado posible.

Recordar que el nivel verde se aplica cuando cuando comienza a nevar, para entonces está prohibido pasar de 100 km/h. en Autopistas y Autovías y en el resto de carreteras no se puede superar los 80 km/h. Los camiones tienen que circular por el carril derecho y no pueden adelantar y hay que evitar los puertos de montaña. EL nivel amarillo, el segundo en gravedad significa que a carretera comienza a cubrirse o está parcialmente cubierta de nieve, los camiones tienen prohibido circular, los turismos y autobuses no deben pasar de 60 km/h, hay que evitar las maniobras bruscas y en las curvas y en los descensos disminuir más la velocidad.

Las vías afectadas son como decíamos, prácticamente todas y a continuación las enumeramos según los últimos datos facilitados por la Delegación de Gobierno:

La A-50 está en nivel amarillo al igual que la AP-51, esa misma situación la tienen en la N-110 (con algún tramo en rojo), y en la N-502. En rojo están la N-VI, la A-6, la N-502 y la N-403. En cuanto a las vías regionales presentan problemas y precisan cadenas además de estar cortadas al tráfico pesado la CL-501, CL-502, CL-507, CL-510, CL-605 y la CL-620.

En las provinciales están en rojo la AV-100, AV-102, AV-104, AV-105, AV-110, AV-114, AV-120, AV-500, AV-501, AV-502, AV-503 (cortada en alguno de sus tramos), AV-504, AV-512, AV-561, AV-562, AV-800, AV-804, AV-900, AV-901, AV-902, AV-905, AV-911, AV-913 (con algún tramo cortado más), AV-915, AV-922, AV-932 (también con algún tramo cortado), AV-933 y la AV-941.

Por cierto que la A-6, ya en amarillo, pasó a nivel negro durante unos minutos a la altura del kilómetro 165 por encontrarse un vehículo articulado cruzado en la vía. Ha coincidido con el paso de la Sección de la UME que se desplaza en estos momento hacia Segovia y ellos mismos se han encargado de despejar el carril izquierdo para que la vía pueda volver a ser transitable. Tras ello volvió a nivel amarillo.

Actuación de la Diputación. Ante semejante situación ya el viernes desde la Diputación de Ávila habían dispuesto todos los medios del dispositivo de vialidad invernal, tanto los fijos como los que se incorporaron como refuerzo ante la borrasca Filomena, trabajaron hasta la caída de la noche para tratar de garantizar la movilidad en las carreteras de la red provincial. Aun así, la recomendación desde la Institución es la de evitar cualquier desplazamiento no imprescindible. En total, durante este episodio de nevadas están activos 16 quitanieves con esparcidor de sal, una pick-up con cuchilla y esparcidor de sal, una pick-up con esparcidor de sal, seis cuchillas quitanieves, trece retroexcavadoras, cuatro palas mixtas, cinco motoniveladoras con cuchillas, un todoterreno con cuña y un tractor con cuña.

En la Zona II (centro, Piedrahíta-Barco y Valle del Tiétar) se trataron 345 km. de 72 carreteras esparciendo 52 toneladas de fundentes. Por su parte, en la Zona I (Sierra de Ávila y La Moraña) se vertieron 32 toneladas de sal a lo largo de 337 de 64 carreteras. En este sentido, el vicepresidente tercero y diputado de Cooperación Económica e Infraestructuras, Federico Martín manifestaba que “Hay que agradecer el trabajo constante de todos los miembros del Servicio de Vías y Obras de la Diputación, de las empresas adjudicatarias y de los medios que refuerzan el servicio estos días”. Y continuaba con un: “Esta ya es una jornada muy complicada en las carreteras, y prevemos que los próximos dos o tres días también lo sean, pues está cayendo una significativa cantidad de nieve, entre cuatro y siete centímetros en casi toda la provincia al mismo tiempo, lo que obliga a trabajar a destajo y estableciendo prioridades”, ha añadido.

Así a primera hora del sábado todos los medios volverán a salir a las carreteras provinciales “para tratar de abrir las carreteras que dan acceso a las localidades, teniendo en cuenta la helada que se va a producir esta noche y que la previsión es que siga precipitando”, ha explicado Martín. “Pedimos paciencia a la población y que se evite cualquier desplazamiento por carretera, por el peligro que supone y por la gran cantidad de tiempo que se va a tener que invertir para recorrer unos pocos kilómetros”.

Por otro lado, los ayuntamientos de la provincia tendrán a su disposición sal en el Parque de Vías y Obras de la Diputación en cualquier momento que lo soliciten, confirmaba una nota de prensa.