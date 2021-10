Se derrumba el flanco norte del volcán de La Palma

El flanco norte del volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, ha sufrido un nuevo derrumbe en la tarde de este sábado, según ha informado el Instituto Volcanólogo de Canarias (Involcan).

Involcan ha difundido en sus redes sociales imágenes del colapso, que se produce el mismo día en el que se ha derrumbado la cara norte del cono de la erupción del nuevo volcán de La Palma.

Acaba de derrumbarse el flanco norte del volcán / The north flank of the volcano has just collapsed pic.twitter.com/lXMyJyPpqr