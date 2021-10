El 70% de los alcaldes declara cero ingresos municipales

¿Sabe cuánto cobra el alcalde de su municipio, si tiene dedicación exclusiva o parcial o si recibe algún ingreso de su ayuntamiento?A eso da respuesta el último informe publicado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA), correspondiente a 2020 y que incluye las percepciones de los cargos electos de las corporaciones locales y de las comunidades autónomas. Un documento que refleja que al menos 7 de cada 10 alcaldes de la provincia declaran no haber recibido ningún pago de su ayuntamiento el año pasado, y decimos al menos porque hay 31 de los que no se facilita información porque o no la han enviado o les falta la firma. En números absolutos, 174 primeros ediles declaran haber recibido cero euros y 43 reconocen algún ingreso, la mitad de ellos con dedicaciones exclusivas o parciales, con 8 y 13 casos, respectivamente.

Como ya lo fuera en ejercicios anteriores (aunque con algún cambio de caras por el nuevo mandato) los alcaldes de Ávila, Arévalo y El Hoyo de Pinares registran los sueldos más elevados, con 69.665 euros en el caso de Sánchez Cabrera (Ávila), 44.868 euros en el de Francisco León (Arévalo) y los 40.900 euros de David Beltrán (El Hoyo de Pinares). Todos ellos tienen dedicación exclusiva, como también la tienen los alcaldes de La Adrada (37.128 euros), Candeleda (35.726 euros), Madrigal de las Altas Torres (33.443)y Piedralaves (28.560), los siguientes de la lista. El alcalde de El Barraco ocupa el octavo lugar (27.802 euros), seguido del de Gavilanes (23.999), ambos ya con dedicación parcial. El sueldo número 10 es el del regidor de El Barco de Ávila, con dedicación exclusiva (23.701).

Las cantidades que percibieron en 2020 el resto de regidores son más modestas y como mucho rondan los 3.000 euros, encontrándose cantidades simbólicas de hasta 90 euros.

El presidente de la Diputación, Carlos García, declaró haber cobrado el año pasado 63.500 euros, una cantidad que le sitúa en el segundo lugar del ranking provincial.