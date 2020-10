Mañueco reclama una «transición justa» para la automoción

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tachó de «preocupante» las reformas que está «madurando» el Gobierno y que se traducirán en una subida impositiva a actividades como el sector del automóvil o la agroalimentación, en concreto el azúcar. Por eso, y dado que son dos sectores que tocan de lleno a la Comunidad, reclamó al Gobierno «una transición justa» en esos sectores para evitar que ocurra lo mismo que en la minería o las térmicas.

Mañueco recordó las comarcas mineras y aquellas cuya actividad principal eran las térmicas y lamentó que no se apostara por esa transición energética justa. «Son municipios que han perdido mucha población y debe hacerse una inversión importante», declaró, además de destacar la importancia de apostar también por sectores como el automovilístico o el agroalimentario.

Durante la Conferencia de Presidentes, celebrada este lunes con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen para hablar del desarrollo de los fondos europeos, Mañueco reclamó que estos fondos favorezcan la cohesión social y territorial, y lleguen «a todo el mundo», sin olvidar la España interior, y fundamentalmente el mundo rural, para que sean «espacios de modernidad, de futuro y seguros». El presidente de la Junta evidenció la necesidad de «una transformación» y que los fondos europeos no dejen de lado el reto demográfico.

«Afrontar el reto demográfico tiene que ser algo imprescindible», dijo Mañueco, quien recordó que Castilla y León tiene «mucha superficie» y la misma población que hace un siglo, mientras que España la ha duplicado, según informa Ical.

Por eso defendió un reparto que atienda a las demandas del mundo rural. «Los fondos tienen que llegar a todo el territorio para construir mejor el proyecto europeo» y no solo mirar hacia las grandes urbes.

Para la gestión de los fondos, Fernández Mañueco recalcó la necesidad de crear una Oficina de Gestión compuesta por técnicos elegidos por consenso, así como que los criterios no solo sean «amplios, objetivos y transparentes» sino que se lleve a cabo un proceso «participativo con las comunidades».

Mañueco se refirió a la necesidad de un enfoque demográfico en los grandes retos y citó especialmente la digitalización como otro de los desafíos. «Tiene que llegar a todo el territorio para permitir el teletrabajo, la teleasistencia o la educación digital en todos los rincones», dijo.

Infraestructuras

El presidente no olvidó la apuesta de Castilla y León por «las grandes vías europeas», entre las que hizo hincapié en el Corredor Atlántico como un «proyecto de Estado» y una «pieza clave» en la comunicación entre España, Portugal y Francia. Finalmente, consideró que hay que hacer una apuesta por el sector turístico, que ha sido «duramente golpeado».