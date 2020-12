"El toreo tiene ahora la ocasión de unirse"

El torero tembleño Pedro Cabrero es el protagonista de la entrevista de esta semana.

¿Cómo te llega la afición de querer ser torero?

No podría decirte con certeza. Desde pequeño siempre he jugado al toro y mis padres me llevaban a los toros, pero sí que mencionaría a mi tío José Manuel, que siempre ha sido muy aficionado.

¿Hay en tu familia algún vínculo con el mundo del toro?

Nada, únicamente aficionados. Mi abuelo Román veía los toros en la tele, mis tíos aficionados y bueno como he mencionado mi tío José que me llevaba a los encierros a San Sebastián de los Reyes.

¿Has pasado por alguna escuela taurina en tus comienzos?

Sí, estuve cuatro años en la que era la Escuela Taurina de Madrid ‘Marcial Lalanda’ de Batán.

¿Dónde fue tu debut en público como becerrista?

Como becerrista en sí no he llegado a torear puesto que mi debut en público supuso a la vez mi debut de luces y como novillero sin picadores. Digamos que ese paso me lo salté, aunque sí he toreado clases prácticas que organizaba la escuela.

Como becerrista participaste en varios bolsines cosechando buenas clasificaciones como por ejemplo en Medina de Rioseco donde dicen que diste una tarde extraordinaria y dejaste ver tus cualidades, cuéntanos esa tarde y cómo quedaste.

Sí, le guardo un cariño especial a Medina y a mucha gente de allí, y también a Tordesillas. En ambos lugares me trataron y me tratan siempre con especial cariño. En cuanto al certamen guardo muy buenos recuerdos. Participábamos unos 50 chavales de toda la geografía española e incluso Portugal, y que destaquen la actuación de uno es algo muy halagador. En la novillada en Medina por la festividad de San Juan la suerte estuvo de mi lado y logré cuajar en líneas generales un buen certamen del cual salieron varias novilladas por tierras castellanas.

Participaste también en el certamen de Puerta Grande que lo organizaba Castilla la Mancha Televisión en 2010 . En este certamen junto a chavales con buen nivel, ¿hasta dónde llegaste a clasificarte?

Sí, tras unas pruebas previas en la finca de Fernando Peña, que pasé con el reconocimiento de los organizadores, toreé una novilla en Azuqueca de Henares de la ganadería de El Cortijillo, propiedad de los hermanos Lozano en la que corté una oreja. En ese certamen solo había fase clasificatoria, pasaban 3 finalistas y fui uno de los que se quedó en el camino.

Tu debut con los del castoreño fue en 2009 y en la plaza de tu pueblo, El Tiemblo, ¿recuerdas esa tarde y con quien alternabas?

Un 14 de junio junto a Mariano Rojo (rejoneador) y Pablo Lechuga, con novillos de Alcurrucén. La tarde no empezó muy allá cuando el novillo de mi debut nada más salir me arrolló. Con ese ni pena ni gloria. También desde ese momento me quedé un poco porque vi que la tarde se me ponía un poco cuesta arriba. Fue con el segundo de mi lote con el que me acoplé mejor y le corté una oreja. La novillada en líneas generales salió con muchas teclas difíciles de solventar y ese fue el que mejor condición sacó.

Como novillero con caballos dirigieron tu carrera apoderados como Mariano Jiménez, José Ángel del Saz, con este tenías por detrás al maestro Palomo Linares, y Miguel Romero, ¿cuál fue tu mejor mentor en este aspecto?

No, ellos fueron los que tuve en esa etapa de novillero. Todos en general fueron a su manera los mejores en sus respectivos momentos teniendo en cuenta que uno tampoco es el mismo torero de un año a otra. Fueron años duros no solo para mí, puesto que recordamos esa crisis que nos azotó, y en el escalafón de novilleros era muy difícil no solo salir a flote si no el de no aburrirse y tirar la toalla. Con cualquiera de ellos volvería a repetir como apoderados.

También llegaste hacer el paseíllo en tierras francesas en el año 2010, cuéntanos como se vive la tauromaquia en Francia y el trato a los novilleros.

Fue mi debut en tierras galas en una novillada concurso, de las tardes que guardo un recuerdo muy nítido, con un novillo de Jandilla y otro de Cebada Gago al que desorejé. Fueron en total tres orejas con las que nos vinimos a España. La tauromaquia de Francia dista mucho de la que tenemos aquí en el trato, en la calidad, en las formas en la que tratan a los toreros en los despachos y sobre todo la integridad y la verdad con la que se trata al toro.

Sevilla, ¿qué sentiste al pisar ese ruedo, que dicen que se siente algo especial?

Y así es. Diría que es, junto con la alternativa, el día más bonito de los que he vivido y que más me ha hecho sentir. Esa plaza, esa capilla, ese patio de cuadrillas, ese albero, esos olés. Pude disfrutar mucho de Sevilla, la lástima fue no rubricar con los aceros esa segunda faena, pero sí gusté el calor sevillano.

¿Y Madrid has llegado a pisar y torear en Las Ventas, o es un sueño que esta ahí todavía?

Madrid no. Sí que hablamos, cerramos cartel, pero no estaba de seguro que se fuese a celebrar la novillada. Madrid tiene por costumbre cerrar temporada el 12 de octubre y ese año caía en sábado. Cabía la posibilidad de poderse celebrar el domingo 13 pero al final desestimaron la opción.

Cómo novillero con picadores toreaste en muchas plazas y en algunas cosechaste triunfos importantes. Cuéntanos algunas.

Pues como he comentado anteriormente en mi debut en Francia, en Castellnou Riviere Basse, fue una tarde bonita; luego en Nombela un festival picado de Alcurrucén, Valdearacete (Madrid), Islas Azores, Therceira (Portugal), Orozco (Álava), Ávila..., son tardes que uno recuerda y a la vez hay otras que mejor no recordar.

Anécdotas muchas, recuérdanos una cuando ibas a torear en Ávila y se suspendió el festejo, ¿cómo lo viviste pues tenías todas las ilusiones puestas en esa tarde?

Fue un jarro de agua fría y no por la lluvia que ese día cayó. Me hacía muchísima ilusión, me había estado preparando esa tarde muy a conciencia, toreando varios toros en el campo y sobre todo alimentado la ilusión y el ánimo de uno. Era una novillada muy seria y cuajada, de las que ni en corridas de toros habían salido en Ávila, y esa tormenta horas antes, esas que caen en verano lo mando todo para el río Adaja. La empresa de Ángel Castro y Nacho Matilla cierto es que al año siguiente me llamaron y pude torear.

¿Cuántos paseíllos has hecho en nuestra plaza?

Había toreado en un par de tentaderos públicos que se celebraban por la festividad de San Segundo. Como novillero solamente una y corté una oreja. Si la espada hubiese viajado bien hubiesen sido tres.

¿Cómo matador de toros no se te ha dado la oportunidad de torear en Ávila, creo que lo estas esperando como torero abulense...

Exacto, como matador de toros no. Para ir a dar paseos y charlas uno sí que es torero abulense, pero luego para poder torear no. Siendo el único matador de toros activo como tal en la provincia, creo que no tendrían muchos problemas en poderme encajar en un cartel, lo que pasa que para que eso suceda hay que querer. Luego claro está, me ponen y pego un petardo entendería que no quisieran ponerme más, pero bueno eso no depende de mí.

En el año 2013 tuviste un bonito gesto y detalle que te engrandece como torero y como persona, reuniste a un ramillete de toreros como Joselillo, los hermanos Castaño Javier y Damián, a un torero ya retirado por aquel entonces, como Macareno de Colombia y un novillero salmantino en un festejo benéfico, cuéntanos.

Sí el novillero fue Alexis Sandín de Salamanca. Fue un tentadero benéfico para ayudar a Lidia, una niña pequeña de El Tiemblo que le detectaron leucemia. Todo el pueblo y parte de la provincia se volcó en ello y como no, el mundo del toro, el cual siempre ha estado dispuesto arrimar su granito de arena no podía fallar. Tú Cartón fuiste una parte esencial también en aquel enredo, yo al fin y al cabo solo puse sobre la mesa una idea y que entre todo le dimos forma y se llevó a cabo, el ganadero abulense Ángel Herranz también fue otro de los mucho colaboradores que cedió ganado para el espectáculo y bueno aunque desgraciadamente el desenlace no fue bueno, nuestro apoyo y ayuda no podía faltar.

Tras varios intentos fallidos, por fin el 6 de agosto de 2017 llegó la ansiada alternativa de la mano de la empresa Por Naturales regentada por Cesar Jiménez, ¿cómo surgió y cómo viviste los días anteriores a la celebración?

Sí, la verdad es que si no hubiese sido por él, no la hubiese tomado. Tras varios intentos de poder cumplir ese sueño. Me hubiese gustado lógicamente que hubiese sido en mi pueblo, pero el equipo de gobierno que entonces estaba al frente del Ayuntamiento no lo vio oportuno, no sé por qué, o bueno quizás sí, pero ya de poco vale hacer protesta. Recibí una llamada del matador, nos vimos en un bar de Ávila, y con un whisky cada uno en una terraza del Barrio de la Universidad, y así se hizo todo. La verdad es que estaré siempre muy agradecido a César, no sólo por darme la oportunidad de cumplir mi sueño, si no por todo el trato previo, sus consejos y por hacerme protagonista de un día tan importante como ese en La Adrada.

El maestro Francisco Rivera Ordóñez de padrino y Francisco José Espada de testigo, con toros de los Hermanos Carbonell, cuéntanos las palabras del maestro y esa faena al toro de la alternativa y cómo saliste por la puerta grande en compañía del maestro Rivera y de Espada.

Me dijo que tratase con respeto y dignidad al toreo, que me podía sentir un privilegiado por estar en el lugar donde estaba y que disfrutara mucho de la tarde.

¿Guardas algún recuerdo de aquella tarde pues llevabas una cuadrilla de lujo, me imagino que no se te olvidara el brindis, de tu primer toro como matador?

Recuerdo bonitos son todos hasta los que aparentemente no son bonitos. Un sueño cumplido y el brindis a mi padre, el toro más importante de mi vida no podía ser más que para quien, junto con mi madre, ha sido la persona más importante de mi vida.

Tras la alternativa te sucedió lo que a muchos toreros salvo algunos privilegiados que continúan en la brecha, pero la mayoría entran en ese espacio de no torear a la espera de oportunidades ,¿fue este tu caso?

Sí, la alternativa fue en agosto y esa temporada no me llamaron ni para torear en septiembre en mi pueblo. Después y hasta esta temporada en la cual no hubo toros he toreado en otros tres festejos más. Destacar Fuenteguinaldo (Salamanca) donde empecé yendo de maletilla a las capeas y acabé toreando el tradicional festival.

Te hemos visto torear festivales como matador de toros, el último en El Tiemblo en 2019 en el que actuaba Estrella Magan que nos dejó muy grato recuerdo , ¿qué nos puedes contar de ella?

Sí, menos mal porque yo ese día no tenía los astros alineado. Es una chica que la tuve de alumna, con una capacidad, una disposición y sobre todo que no rehúye la batalla, pero necesita lo que ahora es difícil tener, que es una continuidad en las actuaciones. También Sergio Rodríguez que está en un momento muy dulce del toreo y es paisano nuestro.



¿Cómo viviste esa otra experiencia de enseñar a los alumnos que por esa escuela pasaron?

Pues es un premio estar ahí y poder aportar algo a chavales que están en ese sitio que uno ocupó hace unos años, aunque hay que decir que en mi época era todo es mucho más duro que ahora.

También hiciste un pequeño pasó por la escuela de aficionados prácticos que se quiso formar en Ávila, ¿por qué no se consiguió seguir con el proyecto?

Era un proyecto bonito pero se necesitaba de un apoyo que no se tenía. Resultaba muy difícil poder tirar adelante con ello.



Tras tu última actuación en el festival del El Tiemblo te has tomado un tiempo de reflexión tras esta temporada tan atípica y casi sin oportunidades, ¿cómo afrontas la temporada que viene?

Este año es mejor hacer borrón y cuenta nueva. El 2021 todavía está por abrir y a poco será mejor que este. Hay que prepararse, entrenar y estar listo por si tomamos vuelo.

¿Si no llegaran oportunidades se te ha pasado por la cabeza el pasarte al escalafón de los hombres de plata ?

De plata visten muchos grandísimos toreros que lo fueron de oro. Lo bueno que tiene el toreo es que si quieres estar ligado al toro siempre se te abren otras oportunidades, las cuales yo, todavía, no me las he planteado.

¿Cómo se está viviendo en el mundo del toro y en tus propias carnes esta temporada, y cómo ves el futuro de la fiesta?

Esta temporada como dije anteriormente no hubo temporada. Yo me lo he tomado como un año sabático taurinamente hablando. Ahora empieza una nueva etapa, pero no solo en el toreo, sino en todas las disciplinas artísticas, laborales... hay que buscar nuevos lazos entre los distintos sectores que más han salido perjudicados y que dependen directamente del toro. Ahora más que nunca se necesita esa unión y ofrecer el espectáculo que el aficionado busca y quiere.