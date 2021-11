La venta de vehículos acumula una caída del 5% hasta octubre

La falta de microchips y la incertidumbre asociada a la crisis económica siguen lastrando la venta de vehículos nuevos en el conjunto del país, la región y en la provincia de Ávila, donde la tendencia fue parecida al registrarse en octubre caídas del 20,5%, 30,5% y del 21,2%, respectivamente, en relación al mismo mes del año anterior.

Y es que según las cifras elaboradas por el Instituto de Estudio de Automoción (IEA) a partir de la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT), las matriculaciones de turismos y todo terrenos continúan a la baja en Ávila, tanto en lo que se refiere al mes anterior como en el acumulado del año, siempre en comparación con el mismo periodo del año 2020, ejercicio en el que, por cierto, la venta de vehículos ya se resintió por la irrupción de la covid y la crisis laboral y económica asociada a la pandemia.

En concreto, en el acumulado de lo que va de año se registran 1.150 matriculaciones de vehículos nuevos en la provincia de Ávila, casi un 5% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando a la misma altura se alcanzaban las 1.209. Entre los meses de enero y octubre las ventas en el canal de particulares retrocedieron un 11%, al quedarse en 781 unidades vendidas frente a las 878 de un año atrás. No obstante, las empresas demandaron 368 vehículos nuevos frente a los 331 del , lo que dejó un aumento del 11,2% que, aun así, no pudo compensar la caída del comprador particular, que sigue dominando el mercado en lo que al volumen se refiere.

La reducción experimentada en la provincia no fue un caso aislado, aunque la caída fue algo más moderada. Según recoge Ical, en los diez primeros meses del año Castilla y León sufrió un descenso del 9,2 por ciento con un total de 18.278 turismos matriculados por los 20.129 desde enero a octubre de 2020. No obstante, en España la cifra experimentó un crecimiento del 5,6 por ciento, ya que se pasó de las 669.664 unidades matriculadas en los diez primeros meses de 2020 a las 706.998 del mismo periodo de 2021.

Los datos referidos al mes de octubre dejan claro que la situación todavía está lejos de mejorar, no en vano el descenso superó el 20% en ese mes. En concreto, en la provincia se registraron 97 vehículos matriculados en el décimo mes del año, cuando el año anterior habían sido 123, para dejar una caída del 21,14%.