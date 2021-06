El PP califica de nefastos los 3 años de gobierno de Sánchez

Se cumplen tres años del Gobierno de Pedro Sánchez en el Gobierno de España y desde el PP de Ávila han querido hacer balance de lo que ha supuesto este periodo para el devenir de la provincia. De echar la vista atrás y ver lo sucedido a juicio de los populares se encargaban por un lado la diputada por Ávila, Alicia García, el senador también abulense Juan Pablo Martín y junto a ellos el portavoz de Fomento en el Congreso, Andrés Lorite, al que García se refirió como el ‘azote’ del ministro Ábalos. Y es que precisamente contra la cartera de Ábalos es contra la que arremetían los populares abulenses ya que en materia de infraestructuras es en lo que estiman Ávila ha perdido en demasía. Para García este ministro «sin duda se está portando mal con los españoles, pero está castigando a Ávila en materia de infraestructuras de comunicaciones». Recordaba en este sentido que se han recortado las inversiones en un 45% de este ministerio para los abulenses.

Se trata de que aún no se han recuperado las frecuencias ferroviarias ‘abulenses’ y recordaban que ya ha decaído el estado de alarma y las restricciones a la movilidad, y también ponía de manifiesto Lorite que en otros territorios en los que las líneas no son tan deficitarias esas frecuencias se están recuperando a un ritmo mayor. Además si previo a la crisis del coronavirus estábamos al 100% ahora estamos «al 60%». Se preguntaba Lorite si no se está usando el coronavirus como excusa para desmantelar estos servicios. Además recordaba que hay un mandato, que hay una proposición aprobada en el Congreso para esa recuperación (aunque no por el voto a favor ni de PSOE, ni de Podemos).

También relacionado con el tren echaba la vista atrás Lorite por la inclusión de Ávila en una red de cercanías que tenía presupuestado a nivel nacional más de 5.000 millones para el periodo 2018-2025 y de lo que no se ha ejecutado más del 10%. Y hablando de ejecuciones presupuestarias recordaba el portavoz de Fomento que cuando Rajoy salió del Gobierno había presupuestados para Ávila 17 millones de euros que no sólo no se han ejecutado sino que se han reducido a sólo seis millones.

Nada en ferrocarril, fundamental, estimaba para la cohesión territorial y para atajar la despoblación en el medio rural recordaba otros problemas como la imposibilidad de comprar billetes en algunas estaciones del medio rural.

En tema de carreteras la situación no estaba mejor y ponía como ejemplo una partida presupuestaria de apenas 100.000 euros para la conexión de Ávila con la A-6 y que, a juicio de Alicia García, no sólo es escasa y no se ha ejecutado sino que además hay un tramo de 10 kilómetros (Arévalo-Adanero)en los que no se acomete obras para atajar los problemas del asfalto y los baches sino que se limitan a poner señales rebajando la velocidad y avisando de que hay baches, decía la diputada. «Claro, si lo resuelven con señales... sale más barato que arreglar el firme, así que cómo vamos a esperar que nos conecten con la A-6».

Años perdidos para Ávila que ahora además se va a a encontrar con la aplicación de peajes en autovías con lo que se encarecerán las conexiones de nuestra provincia con Salamanca o con Valladolid.

Precisamente de la no conexión de Ávila por autovía con Valladolid de forma directa también hablaron Lorite y los populares abulenses, al igual que de la no llegada de la A-40.

Para Juan Pablo Martín estos tres años de gobierno del PSOE en lo que respecta a la trascendencia de las grandes infraestructuras en Ávila se resumen en «un balance negativo y nefasto porque ni una sola de las grandes demandas en la materia ha sido atendidas. No sólo muchos de los proyectos no han avanzado sino que se han visto paralizados y perjudicados por el paso del tiempo y la caducidad de algunos de los estudios que había avanzados de épocas anteriores». Para Martín en síntesis «se ha discriminado a Ávila» y a ello se suma el «jarro de agua fría» que supondrá el pago de peajes en autovía.

Por supuesto se refirieron a los peajes en la autopista que nos conecta con Madrid y recordaban que pese a los intentos de los populares por revertirlos no ha habido avance ninguno «Votaron en contra a la enmienda que nosotros presentamos a los Presupuestos Generales del Estado para eliminarlo», no sólo eso sino que se ha votado el pagar peaje en la conexión como decíamos con Salamanca o Valladolid por autovía.