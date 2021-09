Muere un bombero forestal en el incendio de Sierra Bermeja

Un bombero forestal de 44 años ha fallecido la tarde de este jueves mientras participaba en las labores de extinción desplegadas por el dispositivo contra los incendios forestales de la comunidad de Andalucía, el Plan Infoca, frente al incendio de Sierra Bermeja, que afecta a los municipios malagueños de Jubrique, Genalguacil, Estepona y Benahavís.

Así lo ha anunciado la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, en declaraciones a los medios de comunicación en el Puesto de Mando Avanzado instalado en Estepona (Málaga), para coordinar las labores de extinción del fuego, que ha calificado de "terrible, peligroso y muy complicado".

También el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha mostrado en un mensaje en Twitter sus condolencias. "Es una desgracia enorme. Mi abrazo a su familia y a sus compañeros del Plan Infoca", ha señalado.

Por su parte, Crespo, de igual modo, ha lamentado "el triste fallecimiento de uno de nuestros bomberos forestales" durante la labor de extinción en este incendio. El bombero, que contaba con seis años de experiencia, pertenecía al retén de Almería y trabajaba en las labores de contención y extinción del fuego.

"Se pueden imaginar el dolor y la tristeza que, en estos momentos, reina en el Puesto de Mando y en todo el Plan Infoca de Andalucía", ha dicho la consejera, al tiempo que ha informado de que se ha iniciado una investigación para esclarecer las causas de este terrible suceso.

También ha trasladado el apoyo y fuerza a cada uno de los trabajadores de este incendio y sus compañeros. "Todos están trabajando en un incendio complicado y muy difícil", ha afirmado, añadiendo que "siguen ahí, esforzándose con profesionalidad y con el ímpetu que les caracteriza para combatir este incendio, que sigue activo".

Crespo ha advertido de que el fuego es "muy peligroso", volviendo a mostrar el reconocimiento "porque este hombre ha fallecido en acto de servicio por los andaluces; y todos los que están trabajando en el incendio están trabajando por los andaluces", ha sostenido.

A su juicio, "le debemos todos un reconocimiento público, como mínimo", pidiendo, en este punto, tener precaución "pensando lo que son capaces de producir los incendios en la zona, vidas humanas, y por tanto, tenemos que extremar precauciones, ser diligentes".

También ha incidido en que se investiguen las causas del incendio y "si es provocado que caiga todo el peso de la ley sobre las personas que lo han producido".

"No olvidemos nunca que estos hombres y mujeres están dando la vida y su trabajo por todos los andaluces, no por el medio forestal solo, no por los bienes, sino por los andaluces al completo", ha concluido.

Más de 1.000 desalojados

La última actualización del servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía respecto a las consecuencias del incendio de Sierra Bermeja, que afecta a los municipios malagueños de Jubrique, Genalguacil, Estepona y Benahavís; refleja que el número de personas desalojadas en prevención de distintos núcleos de Estepona y Benahavís se eleva ya 1.004.

La mayor parte de los evacuados se concentra en Estepona, hasta 750, y corresponden a las urbanizaciones de Forest Hill y Abejeras, 37 del entorno de viviendas diseminadas de Peñas Blancas en la carretera MA-8301, 12 de la Charca de la Extranjera, 60 de Huerta Padrón y 65 de río Velerín; mientras que en Benahavís se ha evacuado a 80 personas de la zona alta de la urbanización Montemayor.

En Estepona se ha habilitado el Pabellón del Carmen para la atención a damnificados y se ha desplegado a la Cruz Roja que va a disponer 50 camas, 100 kits de aseo y 100 kits anticovid.

Por el momento, solo una treintena de evacuados ha hecho uso de esta instalación ya que algunas personas han preferido volver a primeras viviendas, casas de familiares y amigos o permanecer en sus vehículos en zona segura. En Benahavís se ha dispuesto el salón de actos del consistorio para las personas que lo precisen.

La Dirección de Extinción ha señalado que el incendio sigue activo. Con rachas de hasta 40 kilómetros hora, los efectivos del plan Infoca, 419 al comenzar la noche, se concentran en el flanco izquierdo y tratan de evitar que las llamas, empujadas por viento del oeste, lleguen y superen el cortafuego que protege una importante masa forestal en el término municipal de Benahavís.

El denso humo ha obligado a cortar la AP-7 en varios momentos a lo largo del día. Actualmente, se encuentra abierta en ambos sentidos, mientras sigue interrumpido el tráfico rodado en las carreteras MA-8301 y MA-8302.