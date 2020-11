Conectar con el patrimonio con la mirada de un niño

Si alguien piensa en el patrimonio abulense rápido se viene a la mente su imponente Muralla, pero también su bella Catedral, la genuina Basílica de San Vicente, cualquiera de sus majestuosos palacios e impresionantes iglesias como San Segundo o La Santa... Detenerse en este patrimonio, redescubrirlo, acercarse a él con la creatividad de un niño y compartirlo es el reto que el programa ‘Reconéctate con tu cultura’ (Reconnecting with you culture) lanza a los niños de entre 5 y 17 años de todo el mundo, también a los abulenses.

El proyecto es idea de Olimpia Niglio y la convocatoria internacional llega España de la mano de la asociación Patrimonio para Jóvenes que preside Pilar Martínez Arce, quien se muestra entusiasmada con una iniciativa que propone que los niños y jóvenes sean los grandes «embajadores de su pueblo y su ciudad» a través de un concurso de dibujo que incluye un relato con el que implicar a sus allegados. Una mirada muy personal e íntima sobre la manera de contemplar su lugar en el mundo y el patrimonio por el que transitan cada día y que en muchos casos pasa desapercibido que, además, en tiempos de pandemia supone «una de las pocas cosas que se pueden hacer porque no hay visitas de grupos ni excursiones», de ahí su extraordinario valor, subraya Martínez Arce.

El lema propuesto, Los caminos del Camino, no solo engloba a muchos territorios sino que debe entenderse como un concepto amplio que en Ávila puede abarcar, además de al Camino de Santiago, «a los caminos de La Santa, de los poetas o a un trayecto personal», subraya la presidenta. Pero Ávila es mucho más que su capital, de ahí que la iniciativa también anime a pintar sus preciosos pueblos. Desde Madrigal de las Altas Torres a Bonilla de la Sierra pasando por Navacepeda de Tormes y su peculiar iglesia....

¿Pero cómo se puede participar? Patrimonio para Jóvenes ha orquestado un seminario web (webinar) este sábado a las 17 horas con intervenciones internacionales que ahondarán en la propuesta.

La convocatoria tiende la mano a jóvenes de 5 a 17 años en tres categorías, de 5 a 11, de 12 a 14 y de 15 a 17. En términos generales, su trabajo se centrará en la realización de un mapa con un punto de salida (su casa, la plaza del barrio...) y otro de llegada que deberá ser un monumento que llame su atención. A partir de ahí, dibujarán el itinerario y lo acompañarán de un relato en el que pueden involucrar a familiares o amigos.

A los más pequeños se invita a a rebuscar en los recuerdos, rescatar fotografía de ese lugar, hablar con padres y abuelos para saber si hay acontecimientos familiares ligados a él... A los de 12 a 14 les propone, además de comentarlo con profesores y padres, recorrerlo con sus amigos, mientras que a los mayores, además de lo anterior, les insta a indagar en archivos, hemerotecas, bibliotecas y otros fondos en busca de información y les anima a presentarlo en otros idiomas.