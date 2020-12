Sesenta años después, Raphael sigue siendo aquel, como reza una de sus canciones más conocidas. Y solo él, ¿quién si no?, podía convertirse en el primer artista español en atreverse a dar un concierto multitudinario en un recinto cerrado desde que en marzo un virus que llegó de China cambiase la forma de sentir, de vivir y, por supuesto, de disfrutar de la música en directo. Una verdadera fiesta para festejar sus seis décadas como baluarte de la cultura nacional y como referente a nivel internacional.

El reencuentro del artista de Linares con su público tuvo lugar ayer en el Wizink Center de Madrid, el antiguo Palacio de Deportes, donde tantas veces se colgó el cartel de ‘No hay billetes’ ante un concierto del intérprete andaluz. Por supuesto, su regreso, que significó, además, el estreno en directo de las canciones de su último trabajo Raphael 6.0, no iba a ser una excepción en lo que se refiere a la expectación creada y las entradas se agotaron con días de antelación. De hecho, el cantante repetirá hoy en el mismo escenario, puesto que muchos de sus seguidores se quedaron sin localidad para el concierto. No hay que olvidar que debido a la pandemia de coronavirus que azota España -y el mundo-, el aforo del mítico recinto de la capital se vio reducido en torno al 40 por ciento de su capacidad habitual, que está establecida en unas 15.000 personas para los conciertos. No fue la única medida de seguridad que se pudo ver en el espectáculo, ya que la mascarilla era obligatoria para todos los asistentes que, además, tuvieron que guardar la distancia social reglamentaria después de haberles sido tomada la temperatura. Asimismo, según comunicaron los organizadores, el recinto madrileño ha instalado unos filtros especiales que renuevan y limpian el aire cada pocos minutos. Así es la música en los tiempos de la COVID.

Duetos estelares

Pese a estas precauciones, el público disfrutó al máximo de una estrella por la que parece que no pasan los años, a pesar de su larguísima trayectoria en lo más alto de la música ligera española e internacional. Más allá de los temas de su nuevo álbum, en el que comparte protagonismo con jóvenes pero consagrados artistas del panorama internacional como Vanesa Martín, Luis Fonsi, Alejandro Fernández, Manuel Carrasco o Pablo López (estos dos últimos aparecieron por sorpresa en el show de ayer en Madrid) para interpretar grandes éxitos de otros cantantes, el de Linares no se dejó en el bolsillo ninguna de las grandes joyas de la corona que atesora su carrera. Yo soy aquel, Escándalo o Mi gran noche entre otros muchos temas míticos sonaron en el Wizink Center en un espectáculo que, como es habitual en Raphael, se fue casi hasta las tres horas de duración.

Eso sí, para aquellos que no hayan podido desplazarse a Madrid, en Nochebuena, el artista andaluz volverá, como siempre, a asomarse a las pantallas televisivas del país.