El PP pide la dimisión de Laya por la crisis con Marruecos

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha reclamado este miércoles la dimisión de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, por su "nefasta gestión" de la crisis diplomática con Marruecos.

El número dos de Pablo Casado ha criticado, en una entrevista con TVE, el "oscurantismo" en la salida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que ha abandonado España de madrugada a bordo de un avión medicalizado con destino Argel, tras rechazar la Justicia medidas cautelares en su contra.

Considera el Partido Popular que la gestión del Gobierno acerca de Gali ha sido "nefasta", tanto en la entrada en el país para ser hospitalizado en Logroño por coronavirus, como en la salida.

Los populares atribuyen la "crisis, de primer orden" a la falta de una política exterior clara por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez y consideran que tampoco está dando ahora Laya respuesta clara al desencuentro con Marruecos.

El PP defiende que "si Pablo Casado hubiese estado gobernando esto no hubiera ocurrido", pero no aclara qué debe hacer España después de que Marruecos haya vinculado la crisis diplomática con la posición acerca del Sáhara Occidental, que está alineada con la de la ONU: buscar una solución política mutuamente aceptable al conflicto en la excolonia española.

García Egea se ha limitado a señalar que el PP no habría permitido la pérdida de peso exterior de España y que "antes de que se produzcan las crisis, uno fortalece sus alianzas".

A preguntas de los periodistas después de un acto, el alcalde de Madrid y portavoz nacional de los 'populares', José Luis Martínez-Almeida, ha coincidido en pedir que se asuman responsabilidades en el Ejecutivo tras la "más grave crisis diplomática que se ha producido con Marruecos en muchos años", y aparte de alguna responsabilidad ha dicho que "alguna explicación tendrán que dar".

En este sentido, Martínez-Almeida ha censurado que ni Sánchez ni González Laya hayan salido "a decir por qué permitieron que entrara" Gali, "por qué permitieron que entrara no con una identidad discreta sino falsa directamente" y "por qué ahora han permitido que se vaya".

"Parece que también ha enfadado a Marruecos la forma en la que le han dejado escapar. Por tanto parece lógico que el Gobierno tenga que asumir alguna responsabilidad", ha añadido sobre González Laya como titular de Exteriores.

Preguntado, asimismo, sobre si el PP habría acogido al líder del Frente Polisario, Almeida ha dicho: "No sé si lo habríamos acogido o no, lo que sé es que desde luego no hubiéramos actuado, pasara lo que pasara, con la torpeza con la que ha actuado este Gobierno".

Además, el PP ha vuelto a cargar en TVE contra el Gobierno de Pedro Sánchez por los indultos a los condenados del "procés", que considera un pago político, puesto que los independentistas son socios del Gobierno y ha cargado además contra la visita de Sánchez al Centro de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria.

Critica el PP que Pedro Sánchez se haga una foto en un "zulo", la reproducción del que usó ETA para secuestrar durante 532 días a José Antonio Ortega Lara, y después de haga "una foto con Bildu, que no condena el terrorismo".

El PP ha defendido asimismo que es "compatible" acudir a las calles, que no son de Vox ni del PP, sino de la sociedad española, y defender mociones en los ayuntamientos.