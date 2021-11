«Hay muy poca educación del mundo del seguro»

Nos acercamos hoy en nuestras 'Conversaciones en el Lienzo Norte' al mundo de los seguros. Y lo hacemos, además, de la mano de uno de los mayores expertos del sector en Ávila. Hablamos de Fernando Plaza (Ávila, 1971), socio de Agora Broker Correduría de Seguros y propietario de la oficina en Avila de Plaza y Plaza-Agora Broker.

Aprovechamos uno de los últimos días soleados de noviembre para conocer más de cerca a un hombre que con su rostro amable y su actitud cercana transmite la confianza que después sabe ganarse rápidamente, ya sea en la mesa de su despacho o en la de la terraza del Lienzo Norte.

Amable, pausado, cercano, descubrimos al hombre que un día fue un niño algo revoltoso y un estudiante regular, y que disfrutaba sobre todo jugando al fútbol con sus amigos en la zona de San Roque, donde vivió primero su familia, y en el Recreo, adonde se mudaron después.

«Yo siempre he sido de muchas pandillas», comienza a abrirse Fernando, que puede presumir de haber mantenido a muchos de esos amigos de entonces, con los que ahora se reúne siempre que puede al calor de un café (o a la espuma de una cerveza) para «arreglar el mundo» antes de volver a casa.

¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza sobre Ávila?

Paz, tranquilidad, sosiego, cercanía, riqueza paisajística.

¿Que es lo que más le gusta de vivir en Ávila?

Creo que tenemos una ciudad preciosa, mucho más valorada por los forasteros que por los que vivimos en ella. Me gustaría destacar la cercanía de la gente, como decía anteriormente. Salir de casa y poder saludar y conversar con las personas que te vas encontrando en tu camino no pasa en todos los sitios.

¿Y lo que menos?

Quizás que esa paz y tranquilidad en muchos casos nos lleva al conformismo. Los abulenses deberíamos de ser más reivindicativos con nuestros representantes a nivel general. La reivindicación no se debe de tomar como ir en contra sino querer avanzar y mirar hacia el futuro.En muchos casos, empujar para adelante es sacar de la zona de confort y no gusta.Estamos en el momento de abrirse, innovar, incluso ser disruptivos, probar, apostar, trabajar el cambio. No es fácil pero para mí es el camino.

Un lugar para perderse…

Hay muchos y en algunos momentos es bueno perderse uno solo, reflexionar, pensar, ordenar. Ahora bien, me gusta más perderme con algunos amigos, cualquier sábado y poder tener una buena tertulia entorno a un café y poder escuchar, aprender y tratar de transmitir también tu pensamiento.

Un recuerdo de la infancia…

Avila es una ciudad fantástica para pasar la infancia. Además puedo decir que ahora que soy padre de 3 fabulosos hijos, su infancia marcará parte de su vida y esta ciudad será participe de sus valores. Los mejores recuerdos son la diversidad de amigos y conocidos que hice en esta etapa de mi vida. Recuerdo las diferentes pandillas de jóvenes que casi siempre nos reuníamos en los mismos sitios y como nos interrelacionábamos todos con todos. Esto hace que a día de hoy tenga muchísimos amigos que han ido tomando diferentes caminos y con los que cada vez que tengo ocasión, trato de pasar un ratito. Esto me sabe a gloria.

Un personaje abulense que le haya marcado.

en lo histórico, para mí el personaje abulense, es La Santa, sin lugar a dudas. Referente mundial de disrupción, esfuerzo, compromiso, fuerza, fé, liderazgo, conquistadora, embajadora. Si bajamos más a la tierra, en Avila ha habido, hay y habrá muchos personajes referentes. Permíteme que en este caso incluya como personajes abulenses a mis padres, los dos. Su cercanía, su trato con la gente hacía que un trayecto del Jardín del Recreo al Mercado Grande o Chico se convierta en 30 o 40 minutos de saludos y conversaciones interesándose por la salud, las circunstancias y los problemas de cuanto se cruza en su camino. Su predisposición a la ayuda fue mi mejor escuela. También tengo que decir que mi suegra Mari Carmen y mi mujer Teresa también son así y las dos siempre han contribuido mucho en hacer una ciudad mejor y más justa.

El mayor cambio que necesita Ávila es...

Además de un cambio radical en las políticas de este país que afecta a todos, en Avila concretamente hay que trabajar todos juntos y sin personalismos en una estrategia futura para la ciudad. Hay que hacer, lo antes posible, un plan a 5 o 10 años de lo que nos gustaría que fuera nuestra ciudad en el futuro. No puede volver a pasar lo que está pasando con La Plataforma Agroalimentaria, la Cámara de Comercio de Ávila o la presión fiscal extraordinaria a la que estamos sometidos todos los abulenses. No se puede realizar trampantojos para hacer ver que vamos a ser facilitadores de las empresas que quieren venir a instalarse en Avila, que se va a prospectar empresas para su instalación y que a la hora de la verdad, después de unos cuantos años, el resultado sea nulo. Ese no es el camino.

Ávila tiene que mantener…

Para mi lo que tenemos que mantener es la forma de ser que tenemos, la hospitalidad, la cercanía, el sentimiento de ayuda... Hace unos días estaba con una persona que ha tenido que irse a vivir a Toledo por cuestiones de trabajo y me comentaba que la gente es muy cerrada, que le es prácticamente imposible relacionarse. Yo pensaba, ya pueden más turismo que nosotros, mejor cercanía con Madrid, más posibilidad de negocio, que si la calidad humana es lo que falla la sociedad falla. No me gustaría vivir allí. Creo que nosotros somos mucho mejor anfitriones y más acogedores.

¿Qué le parece la ciudad hoy día?

La ciudad esta muy parada, pero creo que como todo el país. No podemos olvidarnos que acabamos de salir de una situación que no se había vivido jamás anteriormente y que no nos ha quedado más remedio que agilizar la revolución que ya veníamos materializando. La población se caracteriza por un alto porcentaje de funcionariado que les cuesta muchísimo este cambio, población mayor y juventud que emigra por estudios o trabajos y juventud, principalmente de la Escuela de Policía y la Universidad Católica que están de paso prácticamente. Urge en poner en marcha un plan estratégico para adaptarnos a la nueva situación. No solamente consiste en si los jardines están más o menos cuidados ni si se asfaltan más o menos calles. La sociedad, hoy en día exige, ser más proactivos y menos reactivos.

¿Cómo ve Ávila en el futuro?

Tenemos, como he escuchado en alguna de estas tertulias a las que me refería anteriormente, un parque de atracciones gratis, una ciudad espectacular para criar a lo hijos, una cercanía a Madrid que más lo quisieran otras ciudades, aprovechémoslo. Necesitamos una mayor implicación en el futuro de la ciudad de gente muy válida, que la hay, confiemos y ayudémosles a trabajar. No seamos conformistas y dejemos el futuro en manos de, en algunos casos, mediocres.

¿Qué puede aportar a la provincia de Ávila?

No se sí puedo aportar algo, pero me gustaría, intentar convencer a los abulenses que es muy importante que nos representen gente válida, que la hay. Aquellos que destaquen en sus trabajos, en las organizaciones, instituciones o sean muy buenos gestionando o dirigiendo sus empresas. En la sociedad actual es difícil esta implicación extra ya que requiere mucho esfuerzo y seguramente poca o difícil recompensa personal. La conformidad a la que hacia alusión anteriormente, en algunos casos, hace que la representación no sea la más adecuada convirtiéndose en algo puramente material y no poniendo el foco en el bien general de la ciudadanía. Hace unos años hubo movimientos en la ciudad que creo que están siendo un punto de inflexión en la manera de afrontar el futuro. Deseo que esto provoque una reacción positiva y entre todos seamos capaces de hacer una ciudad ejemplar, más divertida, más humana si cabe y un referente a nivel nacional y mundial.

