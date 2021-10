Diocesanos y Mirandés B no se dan opciones

Diocesanos.

Javi Hernández; Nacho, Mario Hidalgo, Oli, Ruba; Ángel Encinar, Jorge Sánchez (Jorge Rodríguez 91'), Quique (Sergio Alonso, 64'), Mayorga,Fer y Aitor (Vicente, 91').

Mirandés B.

Aritz; Xavier, Sanchís, Oier, Santos (Morán, 88'), Adrián, Olguín, Fernando (Durán, 76'), Facu, Jofre y Hoyos (Asier, 84').

Goles.

Sin goles

Árbitro.

Téllez de Meneses

Mostró cartulinas amarillas a los locales Oli, Ángel Encinar, Jorge Sánchez y Mario Hidalgo; y al visitante Fernando.

Incidencias

Partido correspondiente a la jornada 6ª de la Tercera RFEF disputado en el Sancti Spíritu.

Reparto de puntos en el SanctiSpíritu en una de esas tardes en las que nadie acaba contento pero al que el disgusto tampoco cala en los huesos.Porque firmaron tablas (0-0) un Colegios Diocesanos UCAV que sigue en clara mejoría pero al que aún le persigue la precipitación cuando tiene el balón en los pies y un Mirandés B que llegaba dispuesto a más –tuvo en las botas de Hoyos la mejor ocasión del partido– tras al derrota en casa ante el Salamanca B pero lo hacía con lo puesto –apenas cuatro jugadores en banquillo– para sobrevivir en un partido que estuvo en manos de todos y de nadie.Porque ni colegiales ni rojillos acabaron por hacerse con la manija de un encuentro de ocasiones contadas. Se armaron unos y otros en defensa para esperar el error ajeno que les alegrara la tarde en ataque. Al final, un punto para cada uno. Deberá darle valor un Colegios Diocesanos UCAVque parece haberle cambiado la dinámica a la temporada. De tres derrotas consecutivas a tres jornadas sin perder. Cuando tocas fondo, es una buena manera de recuperarte. Y la victoria ante el Astorga parece haber dado sus frutos. Porque los colegiales, hormigón armado con Ruba en el lateral, una posición que no es desconocida para el ex de la Cebrereña pero que no pisaba desde hacía más de un lustro, tuvieron la solidez de antaño. Ya no son un flan. Más sólido, más seguro, comienzan a parecerse más a lo que son y no a lo que, por momento, parecieron ser cuando la temporada daba comienzo. Y con el calendario que le viene por delante –Real Ávila, Guijuelo y Júpiter Leonesa B– puede ser un factor determinante.

Estuvo seguro el equipo ante un Mirandés B que quiso comenzar teniendo la pelota y el juego en sus botas. Se empeñaron Jofre y Olguín en sacarla en corto. Era el anzuelo para hacer saltar la presión de los colegiales y lanzar el balón en largo hacia la carrera por banda de Facu y Santos. Lo vio rápido un Diocesanos que se ajustó en defensa pero al que le costaba salir al ataque. Demasiadas revoluciones cuando el balón estaba en sus pies.Fer probó sin suerte de volea desde lejos –minuto 13– y Ruba la tocó lo justo para despistar a Oier cuando el '5' rojillo quiso rematarla a saque de córner.

Buscaba un pase ganador el Mirandés B y encontraban los colegiales a Mayorga, en claro ascenso con el paso de las jornadas. Le amargó la tarde a Sanchis y probó la suerte del gol de falta directa –minuto 21– pero el cuero tomó el efecto contrario. Y a balón parado llegó la mejor de los colegiales cuando –minuto 24– la pizarra dibujó una clara ocasión de gol. Falta en el vértice del área que tocaba en corto Mayorga, Aitor amagó el disparo y la colgó al segundo palo, donde Oli, sin oposición, remataba de cabeza. El balón se marchaba fuera por un palmo. Poco después Fer la picaba en la frontal sobre los defensores para asistir a Aitor. El bote del balón, demasiado alto, le dejó sin opciones. Quiso reaccionar el Mirandés B en el tramo final de la primera mitad. Le metió otra marcha más al partido, aunque sin suerte.

Se marcharon los dos equipos a vestuarios tras una mitad sin dueño ni color. A la vuelta, más de lo mismo. Bajaron las pulsaciones en una tarde en la que se echaban en falta las ocasiones. Tuvo la suya –minuto 54– Aitor, que le ganó el espacio a Xavier tras una bonita bicicleta pero su disparo, duro y cruzado al palo corto, lo detenía Aritz en dos tiempos.

Avanzaba la tarde sin que el marcador se moviera del 0-0. De haber un gol, sería el único y lo tuvo en sus manos el Mirandés B. Se la comió la defensa colegial, segura hasta entonces. El bote del balón sorprendió a todos menos a Hoyos, que se quedó con el balón a sus pies y ante JaviHernández, que se lanzó sobre el delantero. La picó Hoyos, que por momentos se quedó con ganas de comenzar la celebración del gol, porque su vaselina avanzó con decisión hacia la meta colegial, donde aparecía providencial Mario Hidalgo para lanzarse al suelo y sobre la misma línea de gol despejar a córner. Fue la mejor y última oportunidad de un partido de pocas alegrías en ataque y excesiva sobriedad en defensa.