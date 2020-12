Zidane en 16 derrotas

El 2-0 de Kiev fue un palo colosal. Un equipo mediano haciéndole daño al Real Madrid, extraña tendencia de la temporada, supuso que Zidane acumulase la decimosexta derrota desde que regresó al banquillo blanco. No es un dato aleatorio: fueron exactamente 16 derrotas las que sufrió Zidane como técnico en su primera etapa… solo que esta vez se han producido prácticamente en la mitad de encuentros disputados: fueron 149 en aquella ocasión, hasta el extraño adiós post-Champions de junio de 2018 y han sido 77 en esta segunda ocasión, desde el aún más extraño retorno de marzo de 2019.

Zidane empeora a Zidane. Es una evidencia. Cada vez es mayor la sensación de que ya no es intocable, de que no tiene la llave para dirigir o estructurar un proyecto en decadencia y que ni siquiera alguien con todo el crédito del mundo (el que logró tres Copas de Europa consecutivas en aquel glorioso primer ciclo) está libre de una crítica voraz.

Primera etapa

El francés, por entonces técnico del Castilla y ojito derecho de Florentino Pérez, asume el 5 de enero de 2015 los mandos de la primera plantilla tras la destitución de Rafa Benítez (el equipo era tercero en Liga, a cinco puntos del Barça), y los números son espectaculares de inicio: son 21 victorias y 4 empates en 27 partidos (solo el Atleti en Liga y el Wolsburgo en Champions logran vencerle). Gana la Copa de Europa y se queda a un solo punto del Barça.

Todavía mejora al año siguiente, conquistando la Liga y la Champions con solo cinco derrotas en los 60 partidos que disputa ese curso (apenas un ocho por ciento). Tres derrotas ligueras, una en Copa y una en Europa (un insignificante 2-1 en semifinales ante el Atlético tras el 3-0 de la ida) sellan una temporada asombrosa de 44 victorias y 11 empates. Y a pesar de las nueve derrotas de la 17-18 (algunas agónicas como el 1-3 de la Juve en Champions o el 0-3 del Barça en Liga), Zidane vuelve a levantar la 'orejona'.

El resumen: Zidane sella ese primer ciclo con 149 partidos jugados, 104 victorias (70 por ciento), 29 empates (19) y, sí, 16 derrotas (11). El equipo tipo, tomando como referencia la 16-17 del doblete, sería: Keylor, Carvajal, Marcelo, Ramos, Varane, Casemiro, Kroos, Modric, Cristiano y Benzema más el apoyo puntual de Isco o Bale con suplentes como James, Kovacic, Morata, Pepe, Asensio o Lucas.

Segunda etapa

El 11 de marzo de 2019, después de que el equipo quede 'liquidado' en Europa (Ajax) y Copa (Barça) y esté situado a 12 del Barça en Liga, el Real Madrid ejecuta una maniobra sorprendente: despide a Solari y recupera a Zidane, el ‘hacedor’ de milagros. Sin embargo, a pesar del meritorio título de Liga del pasado curso, los números respecto a su primera experiencia en el banquillo blanco han cambiado radicalmente.

Se marchó de lo poco que le quedaba a la 18-19 con cuatro derrotas y dos empates en 11 partidos: Valencia, Rayo, Real Sociedad y Betis le sacaron los tres puntos en Liga. Selló la 19/20 con un título importante como la Liga, pero dejándose en el alero 19 partidos: 12 empates y siete derrotas (algunas de ellas duras como el 3-0 del PSG o el doble 2-1 ante el Manchester City en octavos de la Champions). Y por el momento, esta campaña camina con tremenda irregularidad por el alambre de ambas competiciones con siete victorias, tres empates y cinco derrotas: dos europeas, ambas ante el Shakhtar, y tres en Liga ante Cádiz (0-1), Valencia (4-1) y Alavés (1-2).

El resumen: Zidane avanza por este segundo ciclo con 77 partidos jugados, 44 victorias (57 por ciento), 17 empates (22 por ciento) y 16 derrotas (21). Y tal vez el peor síntoma no sean exclusivamente los números, sino la comparación con la plantilla de hace cuatro años: siete de ellos permanecen... pero son, en efecto, cuatro años mayores. Y el once alineado en Kiev ante el Shakhtar era:Courtois, Mendy y Lucas laterales, Nacho y Varane centrales; Kroos, Modric y Odegaard en el mediocampo, Asensio, Rodrygo y el recién recuperado Benzema en la delantera. Con suplentes como Lunin, Militao, Chust, Altube, Arribas...