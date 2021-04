El Diocesanos no levanta cabeza

Derrota del Colegios Diocesanos UCAV en su visita al Alfonso San Casto frente a un Santa Marta contundente y firme en defensa a la par que eficaz en ataque. Hubo ocasiones a lo largo de los 90 minutos para ambos equipos pero únicamente los tormesinos fueron capaces de encontrar el camino al gol y con ello a tres puntos que le colocan en una posición de privilegio –terceros– para la pelea por una permanencia que comienza a complicarse en exceso para los colegiales.Porque los abulenses, sextos, siguen sumando malas sensaciones en una clara dinámica negativa de la que no son capaces de salir. Empataron con el Peñaranda y ya han perdido con el Becerril y el Santa Marta en un Grupo E en el que siguen avanzando las jornadas y cayendo las oportunidades para salvarse.

Se repartieron las ocasiones, el control y la posesión tormesinos y colegiales en un duelo equilibrado en todo momento en el que ninguno de ellos fue capaz de imponer su dominio pese a que lo dieron todo sobre el césped del Alfonso San Casto.

Fueron los primeros instantes de juego apasionantes, ya que el conjunto visitante salió totalmente decidido a no conceder nada a los locales y a buscar las oportunidades de convertir cuanto antes. Los de Somoza necesitaban ganar sí o sí. Y esa primera ocasión clara para marcar no tardaría más de 11 minutos, cuando el árbitro señaló un penalti a favor para el Colegios Diocesanos UCAV. Tomó el balón Encinar, su lanzador habitual. Y no suele fallar el mediocentro pero Félix se hizo grande bajo palos y detenía el lanzamiento del abulense.

Quizá la ley más contundente del fútbol le hizo pagar muy caro a los colegiales por no aprovechar la mejor oportunidad del encuentro, ya que a partir de ese momento muchas ocasiones más no tuvieron, ni tampoco transformaron las pocas que pasaron por sus manos.

Con el transcurrir del encuentro el Santa Marta fue adueñándose del partido. La pelota comenzaba a estar en manos tan sólo de un equipo y el Colegios Diocesanos UCAV no tenía mucho que ofrecer para revertir la situación. El partido se iba al descanso con un empate a cero en el marcador, pero con la sensación de insatisfacción total para los visitantes que habían dejado pasar una gran oportunidad para adelantarse y encima veían como el rival comenzaba a crecer sobre el terreno de juego.

El comienzo de la segunda mitad siguió en la misma tónica y, tras algunos minutos de partido, en el minuto 56 Marío convertiría el único gol del partido que acabaría dándole la victoria a los locales. De primeras lo que les ofreció fue confianza.

Tras el gol el Colegios Diocesanos UCAV intentó revertir la situación, pero le faltó argumentos para lograrlo. Alguna que otra tímida ocasión no fue suficiente como para inquietar la portería de Félix y el partido llegaría a su conclusión con la derrota del Colegios Diocesanos UCAV, que queda en una posición comprometida en la clasificación y sin margen de maniobra en la próxima visita al Sancti Spíritu del Salamanca B.